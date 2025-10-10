Narcos, viudas negras, traición y masacre: la trama del Triple Crimen que expone la estructura narco en Argentina

El abogado de uno de los detenidos por el Triple crimen de Florencio Varela debatió sobre la estructura del narcotráfico en Argentina. Explicó cómo opera una cadena jerárquica que va desde los llamados 'abuelos', quienes envían grandes cargamentos, hasta los 'pibes', responsables de la venta minorista. Se comparó este sistema con el de distribución de productos legales como bebidas gaseosas: "Este es el dueño que produce la gaseosa... después están los centros de distribución y finalmente los supermercados", ejemplificó.



