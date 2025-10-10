En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
FLORENCIO VARELA

Narcos, viudas negras, traición y masacre: la trama del Triple Crimen que expone la estructura narco en Argentina

El abogado de uno de los detenidos por el Triple Crimen explicó cómo funciona el negocio narco en el conurbano.

NARCOS, VIUDAS NEGRAS, TRAICIÓN Y MASACRE: LA ESTRUCTURA NARCO EN LA ARGENTINA

El abogado de uno de los detenidos por el Triple crimen de Florencio Varela debatió sobre la estructura del narcotráfico en Argentina. Explicó cómo opera una cadena jerárquica que va desde los llamados 'abuelos', quienes envían grandes cargamentos, hasta los 'pibes', responsables de la venta minorista. Se comparó este sistema con el de distribución de productos legales como bebidas gaseosas: "Este es el dueño que produce la gaseosa... después están los centros de distribución y finalmente los supermercados", ejemplificó.

Leé también La habitación intacta: la madre de Morena abrió su casa y mostró cómo vivía su hija antes del triple crimen
La habitación intacta: la madre de Morena abrió su casa y mostró cómo vivía antes del triple crimen. (Foto: gentileza Telenoche)
El debate abordó también cómo se adulteran las drogas a medida que bajan por la cadena: "Los últimos le ponen cualquier porquería", advirtieron sobre sustancias como el Tuzi o 'cocaína rosa', que suele estar compuesta por mezclas peligrosas. Además, se discutió sobre las marcas o sellos en los paquetes de cocaína para identificar su origen y cómo estas pueden ser alteradas para reinsertar droga robada al mercado.

En cuanto al aspecto judicial, se mencionó la dificultad para llegar a los niveles más altos de la organización: "Al abuelo jamás en la vida lo van a atrapar", señalaron. También se explicó cómo las causas pueden pasar entre fueros provinciales y federales, lo que complica aún más las investigaciones y posibles condenas.


FUENTE: YOUTUBE
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Trágico accidente en La Plata: manejaba una moto con sus dos hijas pequeñas y fue chocado por una camioneta
Florencia Ibáñez amplió su declaración ante el fiscal por el triple crimen narco: "La idea era..."
Triple crimen narco: nuevos detalles sobre el ingreso al país de "Pequeño J" y la búsqueda de sus cómplices

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar