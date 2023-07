"No te voy a matar, te voy a...": los nuevos audios con amenazas al empresario descuartizado

"Es para que no cuentes nunca más en tu vida plata. Gustavo Iglesias (quien habla, se refiere a sí mismo en tercera persona) te lo va a hacer. Y no tengo ningún problema después de todo eso en ir preso"", agrega el sujeto.

Se trata del barra de Boca Juniors que esta semana se presentó con su hijo de manera espontánea a declarar ante los fiscales en el marco de la causa. Se supo que el empresario habría recibido plata del barra para una inversión que finalmente no dio frutos.

En otro de los fragmentos del audio, que dura unos 40 minutos, Iglesias ahonda en las amenazas. "En breve nos vemos y ahí vas a conocer al verdadero Gustavo Iglesias. No conocés a Satanás. Cuando lo conozcas vas a suplicar por tu mamá. No va a haber compasión", agrega.

"Sabés el odio que te tengo (...) pasaste a ser mi enemigo numero uno. No me voy a morir hasta encontrarte. Lo voy a consagrar a mi hijo, le voy a decir 'estas son las manos de quien te garcó'. No tenés idea de con quién te metiste (...) Bienvenido al infierno", cierra.

Qué se sabe del empresario hallado descuartizado en Ingeniero Budge

Fernando Pérez Algaba fue hallado asesinado a balazos y descuartizado en el interior de una valija que se encontraba en el arroyo del Rey en la localidad de Ingeniero Budge, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Sus restos fueron encontrados el pasado domingo por unos niños que jugaban a la pelota en el lugar. Según se informó, los investigadores del caso primero detectaron antebrazos y piernas del hombre.

Una máquina que saca la basura de esas aguas permitió el hallazgo de un brazo completo y el relevamiento de las huellas dactilares permitió identificarlo en las últimas horas.