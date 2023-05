Embed

"Accedieron al segundo piso, pero como está desocupado porque está publicado para alquilar treparon por el lavadero al 3er piso”, contó Alvaro, el encargado del edificio, en diálogo con C5N.

“Se llevaron notebooks y cosas livianas de mucho valor. Nosotros el sábado no nos dimos cuenta, recién el lunes cuando viene la propietaria del tercer piso A, me viene a hablar llorando y me dice 'Alvaro, me robaron’”, detalló.