Palermo: una mujer drogó a un exmarine estadounidense en una cita y le robó 10 mil dólares

El soldado se contactó con su ladrona a través de Tinder y, luego de un intercambio de mensajes, se empezaron a escribir por Whatsapp hasta que finalmente concretó un encuentro con ella.

“Yo trabajo, quiero tener una cita. Te cocino, vamos tomando mientras cocinamos”, fue la propuesta de la mujer. Aprovechando su breve estadía de vacaciones en CABA, el hombre la recibió en el edificio donde se hospedaba en Palermo sobre Pacheco de Melo con entrada por la calle Sánchez de Bustamante a las 20 horas.

La mujer hizo pasar a otros dos hombres para robarle al exmarine

Luego de una cena con bebida de por medio, el hombre perdió la consciencia y se despertó recién al día siguiente a las 9. Allí se dio cuenta de que le faltaba todo tipo de pertenencias: un celular iPhone, casi 10 mil dólares en efectivo que estaban en una valija, una campera y tarjetas de crédito.

“Cuando paso al baño, terminé el trago y ahí me mareé. Terminé en la cama y cuando me desperté, horas después, el apartamento estaba vandalizado. Me robaron todo. Estuvimos una hora juntos y me metió algo en el trago”, comentó el hombre a Telenoche. “Tenía entendido esto de las viudas negras, pero pensé que nunca me iba a pasar a mí”.

La sospechosa quedó captada por cámaras de seguridad del edificio que fueron revisadas y comprobaron que en el transcurso de la noche había permitido la entrada de, por lo menos, otros dos hombres de los que se sospecha que actuaron como cómplices, pero por el caso aún no hay detenidos.