"Pasaste un lindo momento, no te amargues": los chats que complicarían a los jugadores de Vélez

La joven respondió con indignación: "Eso no se le hace a ninguna mujer, no me lo merecía. Vos tenés una hija mujer". Estos chats, que se convertirán en una pieza clave en la investigación, revelan conversaciones mantenidas antes y después del encuentro entre ambos.

"La joven se fue sangrando, con lesiones graves", afirmaron respecto a la agresión sufrida. La denuncia está siendo investigada por la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual I de Tucumán.

Los reveladores detalles de la causa contra los cuatro jugadores de Vélez

Patricia Neme, la abogada de la sobreviviente que denunció a cuatro jugadores de Vélez, habló este viernes con A24 y contó detalles de la investigación.

“La víctima está con un impacto psicológico importante, producto de este hecho aberrante, y con estrés postraumático”, expresó la letrada en declaraciones al programa Buenos Días América.

“Se están aportando y solicitando las pruebas pertinentes a esta investigación. El día de ayer hemos ampliado la denuncia y ratificado la realizada el día miércoles”, aseveró en relación con el avance de la causa.

Embed

La abogada afirmó, además, que “hay registro fílmico de lo que aconteció en el hotel. Dentro de la habitación no existen cámaras, pero sí en el pasillo y en el hall de entrada”.

“Ese día, ella estaba el día del partido de Vélez con Atlético Tucumán en una parte de la cancha denominada zona mixta. Ella es periodista deportiva y tiene acceso a ese lugar”, contó sobre lo que pasó.

“Cuenta que desde el micro de Vélez le hacían caritas los jugadores y con ella se contactó Sebastián Sosa desde Instagram, le solicitó el número de teléfono y comenzaron a charlar”, expresó.

Neme aseguró, además, que se secuestró la vestimenta de la víctima y sostuvo: “Ella está muy mal, pero celebro su valentía para llevar esta situación”.

velez.jpg

Sobre lo que sucedió ese día, agregó: “Luego de que empezó a tomar fernet, después de las cervezas, comienza a sentirse mareada inmediatamente”. Además, detalló que la joven se enteró de que había tres personas más cuando entró a la habitación.

Por último, la defensora dijo que Sosa siguió hablando con la sobreviviente tras el episodio de abuso. "Él fue la persona que, luego de este aberrante hecho, siguió mandándole mensajes a la víctima, justificando su accionar, como diciendo 'queríamos pasar un buen momento'. Él se la venía venir", explicó.