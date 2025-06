Pidieron la detención de Julieta Makintach por una presunta intimidación a una testigo.

Según la denuncia, la ex magistrada habría intentado establecer una videollamada con la testigo, y, ante la negativa de la mujer, le envió por mensaje de texto una copia de su declaración judicial, acompañada por un signo de interrogación y una serie de frases que el denunciante califica como de “corte preocupante”.

Burlando pedirá la detención de la jueza Makintach si le aceptan la renuncia.

El abogado del ex custodio de Diego remarcó que este episodio genera una “honda preocupación” y consideró que no puede descartarse que hechos similares se reproduzcan con otros testigos o coimputados. Desde esa óptica, advirtió que "este tipo de comportamientos podrían derivar en un daño irreversible para el proceso", en caso de que personas claves decidan no declarar o alteren el contenido de sus testimonios.

El abogado también planteó que Makintach ya no goza de inmunidades funcionales, dado que presentó su renuncia al cargo de jueza del Tribunal en lo Criminal N.º 2 de San Isidro. Si bien reconoció que el trámite de aceptación por parte del Poder Ejecutivo aún podría estar pendiente, sostuvo que “no ejerce más la magistratura, por lo que ningún fuero personal la protege —ni sería razonable que lo hiciera—, por lo cual puede procederse a lo que aquí pedido, sin más trámite”.

La renuncia de Julieta Makintach

El escrito concluye con el pedido formal al juez para que dicte la detención de la imputada, en resguardo de los intereses de la causa, y se la trate “como a cualquier otro ciudadano en su situación”, conforme a los principios del proceso penal.

Makintach presentó la renuncia ante la Suprema Corte bonaerense por el proyecto audiovisual que derivó en su recusación del debate oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual del ex jugador.

“Presento esta renuncia con serenidad, sin renunciar a mi derecho de defenderme en los ámbitos que corresponden”, afirmó Makintach en el escrito. La titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro se encuentra suspendida con una licencia obligada de 90 días.