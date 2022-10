"Por favor, ¿me podés venir a buscar?": el pedido de ayuda de María Noel Orozco a su amiga antes de ser asesinada

RUI7QUZ7WZGHJCDWWJXRU4KV6Q.webp

La víctima, María Noel Orozco de 39 años, era madre de tres hijas. El femicida, Ramiro Anchordoqui de 48, era un reconocido profesor de Educación Física de la localidad bonaerense.

Horas más tarde, ese mismo lunes, la mujer de 39 años y madre de tres hijas de 13, 19 y 20, murió de un disparo en el cuello. Junto a ella, en la habitación del departamento, estaba el cuerpo de Ramiro Anchordoqui: el hombre - con quien tenía una relación desde hacía más de un año - la mató y después se quitó la vida.

El pedido de ayuda comenzó cuando hubo un llamado al 911 cerca de las 20.45. "Una emergencia de salud", solicitaba una persona cercana a la pareja que estaba cerca del departamento donde se produjo el femicidio. Cuando efectivos policiales lograron ingresar a la vivienda, encontraron los dos cuerpos sin vida más un arma calibre 38.

Los investigadores determinaron que el asesinato se produjo cerca de las 6 del lunes 10 de octubre pasado, casi dos horas después de los mensajes que la víctima le envió a su amiga.

Los peritos forenses confirmaron que Anchordoqui le disparó a María Noel en la zona del cuello y luego se pegó un tiro. A su vez, se observaron signos de violencia en el cuerpo de la víctima, previos al disparo.

Según supo Infobae, María Noel Orozco y y Ramiro Anchordoqui tenían una relación puertas adentro desde hacía más de un año. Si bien la mujer -que se desempeñaba como peluquera en la ciudad- estaba separada; él, que trabajaba como Profesor de Educación física en distintos establecimientos educativos, estaba en pareja.

“Mi tía era un mujer hermosa, no se merecía este final. Esto es desolador. Este hombre no era el amor de su vida, estoy segura de eso. Lo que más me duele es que ahora hay tres chicas, mis primas, que se quedaron sin su mamá“, dijo Kiara, sobrina de la víctima, a Infobae.

También recordó que, el pasado 16 de septiembre su tía publicó un estado de WhatsApp que llamó su atención. “Decía: ‘Una de mis vidas va a intentar matarme y lo va a lograr’. Me acuerdo que cuando leí eso me asusté, le pregunté si estaba bien y ella me contestó con un ‘Te amo’”, dice la joven.