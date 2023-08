Por qué Fernando Burlando puede ser una pieza clave en el caso Morena como fue con Fernando Báez Sosa

Embed

Abogado de la defensa en el crimen de Fernando Báez Sosa, Burlando aparece nuevamente como una pieza clave en el caso en busca de una dura condena para los acusados. De hecho, ya adelantó que "vamos a traccionar para que tengan prisión perpetua".

En tanto, el defensor legal resaltó que, a pesar de que la Justicia cuenta con herramientas para abordar casos como el de Morena Domínguez, incluso cuando involucran a menores inimputables, existe la necesidad de un cambio en la legislación vigente. Incluso, hizo hincapié en que la clase política parece mostrar poco interés en impulsar estas modificaciones necesarias.

"Que no me digan a mí, que no me rompan huevos, que no me jodan, que no jodan a la sociedad, que no le mientan. Todos tienen mecanismos y armas con esta legislación, antiguas obviamente, que hay que cambiarla para cambiar las cosas. ¿Sabes qué pasa? No les importa. ¿Sabes por qué? Porque no matan a un familiar de los que deciden, de los que tienen privilegios", exclamó Burlando con indignación.

El abogado no escatimó en críticas hacia la clase política en general, argumentando que su falta de preparación y compromiso contribuyó a la situación actual en términos de seguridad y justicia. "Estamos como estamos porque los políticos no tienen preparación. ¿Y sabes qué? Ni siquiera se preocupan por tenerla. Esa es la verdad. Cuando vos ves los candidatos, son escenografía", afirmó.