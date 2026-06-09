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Qué pasó con la adolescente que desapareció en Córdoba: dónde estuvo y cómo la encontraron

La búsqueda mantuvo en vilo a Colonia Caroya y Jesús María durante más de un día. Ahora se conocieron nuevos detalles sobre las circunstancias de su hallazgo.

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La búsqueda movilizó a policías

La búsqueda movilizó a policías, bomberos y equipos especiales hasta que una pista permitió dar con su paradero. (Foto: archivo).

La adolescente L. de 15 años que era intensamente buscada en Colonia Caroya fue encontrada sana y salva este martes en la ciudad de Jesús María, luego de permanecer más de 26 horas sin contacto con su familia.

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Según informó el periodista Gabriel Prosperi de A24 desde el Hospital Regional Vicente Agüero, donde fue revisada y se realizó un examen de salud, la joven estaba acompañada por otro adolescente y no hubo adultos involucrados en su desaparición.

De acuerdo con los datos aportados por Prosperi, desde el comienzo de la búsqueda los investigadores tuvieron indicios de que la menor no había abandonado el conglomerado urbano que conforman Colonia Caroya y Jesús María. A partir de distintos testimonios y de las tareas realizadas en el marco de la Alerta Sofía, los equipos lograron delimitar una zona específica donde finalmente fue localizada.

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La adolescente fue encontrada junto a un joven de entre 17 y 18 años. Según explicó Prosperi, la principal hipótesis es que se ausentó por decisión propia para encontrarse con quien tendría un vínculo afectivo. Durante todo ese tiempo mantuvo apagado su teléfono celular, cerró sus redes sociales y no tuvo comunicación con ningún integrante de su familia.

El periodista indicó además que el muchacho había mantenido contacto con los investigadores hasta la mañana de este martes. Sin embargo, en un momento dejó de estar localizable y tampoco pudo ser contactado por teléfono. Esa situación llevó a los investigadores a reforzar la hipótesis de que ambos se encontraban juntos.

A partir de esa pista, la búsqueda se concentró en reconstruir los posibles movimientos del adolescente. Finalmente, la Policía logró ubicarlos en un lugar cercano al centro de Jesús María, donde permanecían resguardados. Según la información difundida por Prosperi, el joven habría salido de su casa llevando únicamente una frazada para protegerse del frío.

La declaración del ministro de Seguridad provicial

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó más temprano que la adolescente fue hallada en buen estado de salud y señaló que no existieron indicios de secuestro ni de participación de personas mayores de edad en el hecho. También precisó que la joven fue trasladada al hospital para ser sometida a controles médicos de rutina.

Tras ser examinada por los profesionales de la salud, la adolescente fue reunida con su madre, poniendo fin a horas de angustia para su familia y para toda la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María, que siguió de cerca el operativo de búsqueda.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Jesús María, que deberá determinar las circunstancias precisas de la desaparición y del hallazgo.

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