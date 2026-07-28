Un experto en ciberseguridad revisó el video del robo a Wanda Nara y detectó algo inédito

Además, el experto hizo referencia a los comentarios de usuarios que cuestionaron si el registro podía haber sido modificado o si contaba con algún tipo de efecto aplicado: “Me cuesta creer que esté con vida el equipo ese y me sorprende que un equipo de esa edad esté funcionando. Muchos preguntaban si tenía un filtro ”.

Por último, López puso el foco en la ubicación del dispositivo y consideró llamativo el lugar desde donde estaría tomando las imágenes: “Y cuando lo vez así, es increíble que la cámara esté puesta a contraluz. Nunca tenés que poner una cámara a la fuente de luz ”.

Durante su intervención, López también cuestionó algunos aspectos técnicos del registro y señaló que, por las características del dispositivo, no sería el tipo de tecnología esperable para una propiedad de esas dimensiones y características. “Y cuando lo vez así, es increíble que la cámara esté puesta a contraluz. Nunca tenés que poner una cámara a la fuente de luz ”, explicó el especialista.

Además, remarcó que la calidad de las imágenes le resulta llamativa y comparó el material con sistemas de grabación antiguos: La única imagen que difunden es esta, que es una imagen que, te diría, es cinta de video. Hoy no encontrás en ningún lado cámaras de cinta de video. ¿Qué me llama la atención? Más allá del video, cuando vos vez la calidad de la imagen, dista mucho de estos últimos 30 años”.

Ante la consulta de Marina Calabró sobre si el material podría generar dudas respecto a cuándo fue grabado, el especialista aclaró que no apunta a cuestionar la denuncia de la conductora, sino las condiciones técnicas del registro.

“Yo no creo que nadie juegue con que se te metieron en tu casa y menos que se haga una denuncia, menos con chicos. Esto no me parece. Lo que se me parece increíble que una casa tenga estas cámaras de 30 años atrás y que sea el único material”, afirmó.

Las imágenes del robo a Wanda Nara

Wanda Nara difundió en sus redes sociales parte de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de su casa ubicada en las afueras de Milán, donde quedó captado el momento en el que los delincuentes ingresaron a la propiedad.

En uno de los videos se observa a una persona recorriendo el interior de la vivienda durante la noche. Según explicó la empresaria, el hecho ocurrió mientras sus hijos estaban dentro de la casa, aunque no tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo.

Junto al material, Wanda remarcó la hora en la que habría ocurrido el episodio y señaló: “22:34 hora italiana. Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta que había 4 personas en la casa”.

Además de las grabaciones, la conductora también compartió una imagen de la denuncia que realizó su madre, Nora Colosimo, quien se encontraba con los menores al momento del robo. "Una de las denuncias realizada por mi mamá", escribió Wanda al publicar el documento.

Luego de compartir los registros del robo y la denuncia realizada por su madre, Wanda volvió a utilizar sus redes sociales para referirse al conflicto que mantiene con Mauro Icardi. En esta oportunidad, la empresaria vinculó la situación del robo con la disputa actual por la documentación de sus hijas.

Acompañando otro fragmento de las cámaras de seguridad, cuestionó la postura del futbolista y aseguró que sus hijas atraviesan un momento difícil no solo por lo ocurrido en la vivienda, sino también por el conflicto familiar que continúa después del episodio: "Después del terror que vivieron mis hijos hoy sufren la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma, diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros, al cual quieren y lloran por volver".