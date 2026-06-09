Encontraron "sana y salva" a Luciana, la adolescente que era buscada en Córdoba

“La han encontrado en buen estado de salud. Ahora se encuentra en un hospital atendiéndose”, señaló el funcionario ante la prensa luego de conocerse el hallazgo.

Juan Pablo Quinteros - Hallazgo Luciana

La búsqueda

Luciana había sido vista por última vez al salir de su escuela en Colonia Caroya, hecho que activó un importante despliegue de búsqueda coordinado por las autoridades provinciales y judiciales.

Quinteros destacó además el trabajo conjunto realizado entre las distintas áreas del Gobierno provincial y agradeció el acompañamiento de las autoridades involucradas. “Acabo de hablar con la ministra de Seguridad (Alejandra Monteoliva) para agradecerle que puso a disposición todos los recursos”, afirmó.

El ministro también confirmó que mantuvo contacto con la familia de la adolescente una vez producido el hallazgo. “Personalmente le di la noticia a la mamá”, expresó.

colonia caroya3.avif (Foto: Google Street View)

El hallazgo

Respecto de las circunstancias en las que fue encontrada la menor, el funcionario evitó brindar precisiones y remarcó que esa información será comunicada por la Justicia.

“Luciana está bien, sana y salva”, sostuvo. Y agregó: “Estamos hace más de 24 horas trabajando sin cesar buscando a Luciana. Su familia está angustiada, hay toda una sociedad angustiada. Vamos a respetar el sumario y que sea el fiscal el que dé los detalles”.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Jesús María, que será la encargada de informar oficialmente los detalles de la causa judicial y las circunstancias vinculadas con la desaparición y el hallazgo de la adolescente.