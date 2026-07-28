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Muertes de bebés en la Maternidad de Córdoba: las pericias descartaron mala praxis en diez casos

La Justicia informó que los primeros estudios concluyeron que los fallecimientos fueron intrauterinos y ocurrieron antes del nacimiento. Sin embargo, la investigación sigue abierta por otros casos.

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La Nueva Maternidad Provincial. (Foto: gentileza el docetv)

La Nueva Maternidad Provincial. (Foto: gentileza el docetv)

La Justicia de Córdoba dio a conocer los primeros resultados de las pericias médicas realizadas en la causa que investiga una serie de muertes de recién nacidos en la Nueva Maternidad Provincial. Según informó la fiscalía, los análisis practicados sobre los primeros diez casos concluyeron que los bebés murieron antes del nacimiento y que no existió mala praxis durante la atención brindada por el personal de salud.

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La investigación se inició a fines de 2025, luego de que varias familias denunciaran presuntas irregularidades en la atención de partos. El expediente cobró una fuerte repercusión pública meses después de la condena a la enfermera Brenda Agüero por los asesinatos de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, a cargo de la investigación, informó este martes que los estudios fueron realizados por comités de especialistas del Poder Judicial, con la participación de peritos de control propuestos por las partes cuando correspondía.

De acuerdo con los dictámenes incorporados al expediente, los diez recién nacidos analizados fallecieron de manera intrauterina, es decir, antes del parto. Con esos resultados, los especialistas concluyeron que no hubo errores médicos ni mala praxis durante los partos o cesáreas practicados en la Nueva Maternidad Provincial.

El reclamo de las familias en la Nueva Maternidad Provincial de Córdoba. (Foto: Gentileza El Doce)

El reclamo de las familias en la Nueva Maternidad Provincial de Córdoba. (Foto: Gentileza El Doce)

La causa continúa abierta

Pese a estas primeras conclusiones, la investigación judicial aún no finalizó. La fiscalía informó que todavía resta conocer el resultado de las pericias correspondientes al caso de una mujer que murió durante el trabajo de parto, uno de los expedientes que continúa bajo análisis.

Además, siguen en marcha las medidas de prueba en cuatro causas por presuntas lesiones sufridas por pacientes atendidas en el hospital y en otros dos casos de fallecimientos de recién nacidos que todavía no cuentan con un informe pericial definitivo.

La enfermera Brenda Aguero había sido condenada por una causa similar. (Foto: archivo)

La enfermera Brenda Aguero había sido condenada por una causa similar. (Foto: archivo)

Cómo comenzó la investigación

La causa se abrió a fines de 2025, después de que varias familias denunciaran la muerte de sus bebés durante la atención de partos en la Nueva Maternidad Provincial de Córdoba. El caso tomó estado público cuando una mujer aseguró que su hija nació con vida, pero que pocos minutos después el personal del hospital le comunicó que había fallecido.

Tras ese testimonio comenzaron a sumarse otras denuncias con características similares, lo que llevó a la Justicia a investigar si existieron responsabilidades penales por presuntas negligencias médicas.

Desde entonces, familiares de las víctimas realizaron distintas manifestaciones frente al centro de salud para reclamar el esclarecimiento de los hechos y exigir respuestas de las autoridades.

En pocas palabras

  • Primeros estudios: Pericias médicas concluyeron que 10 bebés fallecieron intrauterinos, descartando mala praxis.
  • Investigación en curso: La Justicia continúa analizando casos de muertes y presuntas lesiones, además de un deceso materno.
  • Contexto de denuncias: La causa se inició tras varias denuncias familiares y cobró relevancia tras una condena a una enfermera.
Resumen generado por Thinkindot AI
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