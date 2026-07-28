Muertes de bebés en la Maternidad de Córdoba: las pericias descartaron mala praxis en diez casos

El reclamo de las familias en la Nueva Maternidad Provincial de Córdoba. (Foto: Gentileza El Doce)

La causa continúa abierta

Pese a estas primeras conclusiones, la investigación judicial aún no finalizó. La fiscalía informó que todavía resta conocer el resultado de las pericias correspondientes al caso de una mujer que murió durante el trabajo de parto, uno de los expedientes que continúa bajo análisis.

Además, siguen en marcha las medidas de prueba en cuatro causas por presuntas lesiones sufridas por pacientes atendidas en el hospital y en otros dos casos de fallecimientos de recién nacidos que todavía no cuentan con un informe pericial definitivo.

La enfermera Brenda Aguero había sido condenada por una causa similar. (Foto: archivo)

Cómo comenzó la investigación

La causa se abrió a fines de 2025, después de que varias familias denunciaran la muerte de sus bebés durante la atención de partos en la Nueva Maternidad Provincial de Córdoba. El caso tomó estado público cuando una mujer aseguró que su hija nació con vida, pero que pocos minutos después el personal del hospital le comunicó que había fallecido.

Tras ese testimonio comenzaron a sumarse otras denuncias con características similares, lo que llevó a la Justicia a investigar si existieron responsabilidades penales por presuntas negligencias médicas.

Desde entonces, familiares de las víctimas realizaron distintas manifestaciones frente al centro de salud para reclamar el esclarecimiento de los hechos y exigir respuestas de las autoridades.