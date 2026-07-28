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¿VOLVIERON?

La prueba que confirmaría la reconciliación de Fátima Florez y Javier Milei

Fátima Florez viajó a Perú y compartió una llamativa publicación que volvió a alimentar los rumores sobre su relación con Javier Milei.

28 jul 2026, 18:59
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Javier Milei y Fátima Florez (1)
Javier Milei y Fátima Florez (1)

En medio de la visita de Javier Milei a Perú por la asunción de Keiko Fujimori como presidenta, Fátima Flórez volvió a quedar en el centro de la escena. La humorista viajó a Lima y compartió una selfie desde el país vecino que rápidamente alimentó las versiones sobre una posible reconciliación con el mandatario.

En sus historias de Instagram, Fátima compartió una selfie y escribió: "Hola, Perú", acompañada por un emoji de corazón. El gesto no tardó en llamar la atención, especialmente porque se produjo pocos días después de que comenzaran a circular fuertes rumores sobre un supuesto acercamiento entre ella y Milei.

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La presencia de Fátima en el mismo lugar que Milei y su publicación en redes cobran especial relevancia por el contexto sentimental que atraviesan. Por el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente que haya una reconciliación, por lo que el posteo de la actriz no alcanza por sí solo para confirmar que volvieron a estar en pareja.

Milei y Fátima se conocieron personalmente en diciembre de 2022, cuando ambos participaron de una emisión de La noche de Mirtha (El Trece). En aquel momento, los dos estaban en pareja con otras personas, pero después de aquel encuentro mantuvieron el contacto y comenzaron a vincularse de otra manera.

El romance se hizo público en agosto de 2023. Según lo que ambos contaron entonces, llevaban alrededor de 45 días de relación, lo que situaba el comienzo del noviazgo a principios de julio de ese año. Durante los primeros meses, la pareja se mostró muy cercana y Fátima acompañó a Milei durante momentos importantes de su campaña presidencial. Tras el triunfo electoral, incluso tuvo una presencia destacada en el búnker del entonces presidente electo.

La relación llegó a su fin en abril de 2024, después de varios meses de noviazgo. Fue el propio Milei quien comunicó la separación y explicó que las obligaciones de ambos habían hecho muy difícil sostener el vínculo.

Según explicó el mandatario en aquel momento, sus responsabilidades como presidente y la carrera artística de Fátima implicaban viajes y compromisos que los mantenían alejados. Por ese motivo, ambos decidieron ponerle un punto final a la relación.

Qué dijo Ángel de Brito sobre la reconciliación de Javier Milei y Fátima Flórez

El último viernes, en el piso de LAM (América TV), dieron a conocer una información que sacudió al mundo del espectáculo: según contaron en el programa, Javier Milei y Fátima Flórez habrían decidido darse una nueva oportunidad y están otra vez juntos.

La pareja había confirmado su separación en abril de 2024, tras una relación marcada por la exposición mediática que generó el salto de Milei a la política y su llegada a la Presidencia. Luego de ese distanciamiento, el mandatario inició un vínculo con Yuyito González, que se extendió hasta abril de 2025.

Ángel de Brito reveló que Milei y Fátima retomaron el contacto y estarían atravesando una etapa de reconciliación. La noticia volvió a ponerlos en el centro de la escena. "Me lo van a negar", lanzó el conductor en primera instancia.

"¿Dónde es que se ven que la gente no puede entrar?", preguntó Denise Dumas, y enseguida todos coincidieron: "En Olivos". Ante esa respuesta, De Brito confirmó: "La relación volvió a tomar su rumbo. Tenemos nuevamente primera dama".

     

 

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