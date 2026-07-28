Una bala perdida causó terror en un club: un hombre resultó herido y suspendieron todas las actividades

Socios denuncian que no sería la primera vez

El episodio generó una fuerte preocupación entre los socios de la institución. Según relataron algunos de ellos, no sería la primera vez que aparecen proyectiles dentro del predio.

De acuerdo con esos testimonios, en distintas oportunidades se encontraron balas en diferentes sectores del club, especialmente en las canchas de hockey, una situación que ahora volvió a quedar bajo la lupa tras el grave incidente.

Las medidas que tomó el Centro Naval

A través de un comunicado interno enviado a sus socios, las autoridades del Centro Naval informaron que mantienen contacto permanente con el hombre herido y con el socio que lo acompañaba, mientras avanza la investigación judicial para establecer el origen del disparo y las eventuales responsabilidades.

Como medida preventiva, la institución decidió cerrar temporalmente la sede de Núñez y suspender todas las actividades deportivas y recreativas hasta que existan garantías de seguridad para socios, empleados y visitantes.

Además, el club anunció que se presentará en la causa judicial como parte damnificada y que enviará una carta documento al Tiro Federal Argentino para reclamar explicaciones por el nuevo episodio.

Asimismo, notificará lo sucedido a las instituciones vecinas, entre ellas el Liceo Naval Argentino y el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA), además de la empresa Helicenter, los establecimientos educativos que utilizan las instalaciones deportivas y las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.