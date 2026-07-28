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Una bala perdida causó terror en un club: un hombre resultó herido y suspendieron todas las actividades

La víctima de 74 años recibió el impacto de un proyectil mientras estaba dentro del predio. Investigan si el disparo provino del Tiro Federal Argentino.

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Un hombre resultó herido y suspendieron todas las actividades. (Foto: Google)

Un hombre resultó herido y suspendieron todas las actividades. (Foto: Google)

El Centro Naval resolvió suspender de manera preventiva todas las actividades en su sede del barrio porteño de Núñez, luego de que un hombre de 74 años resultara gravemente herido por el impacto de una bala perdida mientras se encontraba dentro del predio. El hecho ocurrió el sábado 25 de julio, alrededor de las 11.30, cuando la víctima, invitada por un socio de la institución, recibió un disparo en uno de sus brazos mientras permanecía en las instalaciones del club.

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El hombre fue asistido de inmediato por personal médico y posteriormente trasladado al Hospital Otamendi, donde los profesionales le diagnosticaron una fractura expuesta en el antebrazo izquierdo. Debido a la gravedad de la lesión, debió ser sometido a una intervención quirúrgica. Según trascendió, se encuentra fuera de peligro.

La víctima fue trasladado al Sanatorio Otamendi y fue operada con éxito. (Foto: archivo)

La víctima fue trasladado al Sanatorio Otamendi y fue operada con éxito. (Foto: archivo)

Tras el episodio intervino la Policía de la Ciudad, junto con efectivos de la Comisaría Vecinal 2B, que acudieron al lugar luego de un llamado realizado por las autoridades del club. Horas más tarde, cerca de las 22.40, peritos judiciales ingresaron al predio para realizar las tareas de rigor, relevar la escena y secuestrar el proyectil, que será sometido a pericias balísticas para determinar su procedencia.

La principal hipótesis de los investigadores indica que la bala habría sido disparada desde el Tiro Federal Argentino, ubicado lindero al Centro Naval.

Socios denuncian que no sería la primera vez

El episodio generó una fuerte preocupación entre los socios de la institución. Según relataron algunos de ellos, no sería la primera vez que aparecen proyectiles dentro del predio.

De acuerdo con esos testimonios, en distintas oportunidades se encontraron balas en diferentes sectores del club, especialmente en las canchas de hockey, una situación que ahora volvió a quedar bajo la lupa tras el grave incidente.

Las medidas que tomó el Centro Naval

A través de un comunicado interno enviado a sus socios, las autoridades del Centro Naval informaron que mantienen contacto permanente con el hombre herido y con el socio que lo acompañaba, mientras avanza la investigación judicial para establecer el origen del disparo y las eventuales responsabilidades.

Como medida preventiva, la institución decidió cerrar temporalmente la sede de Núñez y suspender todas las actividades deportivas y recreativas hasta que existan garantías de seguridad para socios, empleados y visitantes.

Además, el club anunció que se presentará en la causa judicial como parte damnificada y que enviará una carta documento al Tiro Federal Argentino para reclamar explicaciones por el nuevo episodio.

Asimismo, notificará lo sucedido a las instituciones vecinas, entre ellas el Liceo Naval Argentino y el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA), además de la empresa Helicenter, los establecimientos educativos que utilizan las instalaciones deportivas y las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En pocas palabras

  • Bala perdida: Un hombre de 74 años resultó herido por un disparo en el Centro Naval de Núñez.
  • Investigación: Se investiga si la bala provino del Tiro Federal Argentino, ubicado lindero al club.
  • Medidas: El club suspendió actividades y se presentará como damnificado en la causa judicial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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