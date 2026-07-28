Elías Piccirillo pidió en Comodoro Py trasladar su prisión domiciliaria al departamento de su novia en Núñez

La defensa sostuvo que, según los informes elaborados por la Oficina de Monitoreo Electrónico y el Servicio Penitenciario Federal, el financista cumplió todas las condiciones impuestas para el arresto domiciliario "sin irregularidad alguna".

Además, remarcó que Piccirillo es "el único de los imputados que permanece sometido a encierro", mientras que el resto de los acusados, entre ellos exintegrantes de fuerzas de seguridad, afronta el proceso en libertad.

La causa por el presunto operativo falso

Piccirillo está procesado por el presunto armado de un operativo ilegal contra su exsocio Francisco Hauque.

De acuerdo con la investigación, tras una cena en el Palacio Duhau, el exmarido de Jesica Cirio habría colocado drogas y un arma en el vehículo de Hauque con el objetivo de provocar su detención y la de quien era su pareja, Anahí Aquino Laprida, en el marco de un conflicto vinculado a una deuda de seis millones de dólares.

El financista fue detenido en marzo de 2025 y permaneció alojado en una unidad penitenciaria hasta noviembre de ese año, cuando la Justicia le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria en Banfield.

Los anteriores pedidos de excarcelación y de cambio de domicilio ya habían sido rechazados por el juez federal Ariel Lijo y por el fiscal Franco Picardi, quienes intervienen en la causa. Ahora será la Cámara Federal la que deberá decidir si modifica las condiciones de detención del empresario.