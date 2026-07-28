Elías Piccirillo pidió en Comodoro Py trasladar su prisión domiciliaria al departamento de su novia en Núñez

El financista Elías Piccirillo se presentó este martes en los tribunales federales de Comodoro Py para solicitar que la Justicia autorice el traslado de su prisión domiciliaria al departamento de su novia, ubicado en el barrio porteño de Núñez.
El financista, procesado por el presunto armado de un operativo falso contra su exsocio Francisco Hauque, se presentó en Comodoro Py para solicitar un cambio en el lugar donde cumple el arresto domiciliario. La Cámara Federal deberá resolver el planteo.
El financista se presentó en Comodoro Py para solicitar un cambio en el lugar donde cumple el arresto domiciliario. (Foto: gentileza NA)
El financista Elías Piccirillo se presentó este martes en los tribunales federales de Comodoro Py para solicitar que la Justicia autorice el traslado de su prisión domiciliaria al departamento de su novia, ubicado en el barrio porteño de Núñez.
La audiencia comenzó a las 11 y estuvo destinada a analizar el pedido de la defensa, que busca modificar el domicilio donde el empresario cumple el arresto. Actualmente permanece detenido en una vivienda de Banfield, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.
La definición quedó en manos de los jueces de la Cámara Federal Roberto Boico y Mariano Llorens, quienes deberán resolver si hacen lugar al planteo.
Los abogados de Piccirillo solicitaron que, si no se le concede la excarcelación, al menos se autorice el cambio de domicilio para cumplir la prisión domiciliaria en la vivienda de su pareja, Florencia Epelbaum, quien se presentó ante la Justicia como garante.
La defensa sostuvo que, según los informes elaborados por la Oficina de Monitoreo Electrónico y el Servicio Penitenciario Federal, el financista cumplió todas las condiciones impuestas para el arresto domiciliario "sin irregularidad alguna".
Además, remarcó que Piccirillo es "el único de los imputados que permanece sometido a encierro", mientras que el resto de los acusados, entre ellos exintegrantes de fuerzas de seguridad, afronta el proceso en libertad.
Piccirillo está procesado por el presunto armado de un operativo ilegal contra su exsocio Francisco Hauque.
De acuerdo con la investigación, tras una cena en el Palacio Duhau, el exmarido de Jesica Cirio habría colocado drogas y un arma en el vehículo de Hauque con el objetivo de provocar su detención y la de quien era su pareja, Anahí Aquino Laprida, en el marco de un conflicto vinculado a una deuda de seis millones de dólares.
El financista fue detenido en marzo de 2025 y permaneció alojado en una unidad penitenciaria hasta noviembre de ese año, cuando la Justicia le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria en Banfield.
Los anteriores pedidos de excarcelación y de cambio de domicilio ya habían sido rechazados por el juez federal Ariel Lijo y por el fiscal Franco Picardi, quienes intervienen en la causa. Ahora será la Cámara Federal la que deberá decidir si modifica las condiciones de detención del empresario.