Actualizaron el afiche de búsqueda de Lian Flores, a un año de su desaparición en Córdoba

Lian Gael Flores Soraide

La actualización de la imagen

La nueva fotografía reemplaza la imagen difundida inicialmente en el afiche de búsqueda y fue elaborada a partir de una pericia forense complementada con inteligencia artificial sobre fotografías previas del niño. El objetivo es reflejar cómo podría verse actualmente, después de más de un año desde su desaparición, y facilitar su reconocimiento por parte de la ciudadanía.

En el nuevo afiche también se reforzaron las características físicas de Lian. Las autoridades lo describen con tez trigueña, cabello corto y oscuro, ojos oscuros y una altura aproximada de 90 centímetros al momento de desaparecer.

lian flores Lian fue visto por última vez en febrero de 2025. (Foto: archivo).

La actualización de la imagen ya había sido difundida previamente por autoridades provinciales, aunque todavía no había sido incorporada formalmente al afiche oficial de recompensa.

En diciembre pasado se había dispuesto la difusión nacional del caso junto con una recompensa de 30 millones de pesos para quienes aporten información útil que permita encontrar al niño. Del total, 20 millones son aportados por el Gobierno de Córdoba y los 10 millones restantes por el Estado nacional.

El caso y la investigación

Lian desapareció el 22 de febrero de 2025 cuando se encontraba en la vivienda familiar ubicada en Ballesteros Sud, Campo de Bollo, en el departamento Unión, Córdoba. Desde entonces no hubo novedades sobre su paradero.

La investigación continúa abierta tanto en la Justicia provincial como en la Justicia Federal. En esta última se analiza la posible existencia de un caso de trata de personas. Hasta el momento, los investigadores no lograron determinar qué ocurrió con el menor.

La causa también se mantiene bajo la carátula de secuestro extorsivo tras una denuncia impulsada por la organización Missing Children Argentina, representada por Ana Rosa Llobet.

La última vez que los padres del niño hablaron públicamente describieron el impacto que la desaparición provocó en la familia desde aquella tarde de febrero: “Saben bien qué pasó, pero no quieren decir. No creo que mi hijo esté lejos. Está cerca, alguien lo tiene”, expresó su madre, Plácida Soraide.

lian padres "No creo que mi hijo esté lejos. Está cerca, alguien lo tiene”, expresó la madre, Plácida Soraide. (Foto: archivo)

“Es muy doloroso todo para nosotros. Queremos que vuelva Lian con nosotros. Si alguien tiene a mi hijo o sabe dónde está, que lo devuelva, para que este fin de año por lo menos tengamos ese regalo, para que mi hijo esté junto a su papá y a su mamá”, sostuvo.

Las autoridades remarcaron que cualquier información, incluso si parece mínima, puede resultar clave para avanzar en la búsqueda. Además, garantizaron reserva de identidad para quienes aporten datos.

Las personas que tengan información sobre Lian pueden comunicarse al 911, al teléfono 03537-450000 interno 52801 de la Unidad Judicial Bell Ville o a la línea 134 del Sistema Federal de Búsqueda.