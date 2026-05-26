Una violenta persecución terminó con el hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate detenido tras un feroz tiroteo

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Cuando el auto fue interceptado, cinco hombres descendieron rápidamente: tres ingresaron a una vivienda, otro escapó corriendo y uno fue reducido junto al vehículo. El primero en ser detenido fue Luis Raúl Martínez, de 43 años, quien tenía un pedido de captura emitido por la Justicia de Mercedes.

El feroz tiroteo con Prefectura

La situación se volvió todavía más dramática segundos después, cuando uno de los sospechosos, identificado como Oscar Diego Javier González, comenzó a disparar contra los efectivos de Prefectura mientras intentaba escapar hacia la esquina de Pueyrredón y Falucho.

Los agentes respondieron al ataque y se produjo un intenso intercambio de disparos que generó pánico entre los vecinos de la zona. Finalmente, González fue detenido luego de ingresar a un terreno baldío, donde descartó una pistola Glock calibre 9 milímetros.

Mientras tanto, una vecina alertó a la Policía porque uno de los sospechosos había entrado a su casa para esconderse. Allí fue arrestado Leandro Rubén Rodríguez, de 34 años.

Auto delincuentes El sistema de lector de patentes detectó un Volkswagen Vento gris que tenía pedido de secuestro. (Foto: captura A24)

La sorpresa: uno de los detenidos era el hijo del subsecretario de Seguridad

En paralelo, efectivos federales lograron reducir a otro de los hombres que había ingresado a la propiedad. Se trataba de Esteban Manuel Ferreyra, de 40 años, quien también tenía un pedido de captura activo en una causa por robo.

La sorpresa llegó después, cuando las autoridades confirmaron que el detenido es hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate, Alejandro Ferreyra.

El episodio más crítico ocurrió minutos más tarde, cuando el quinto sospechoso comenzó a disparar desde la terraza de una vivienda de dos plantas utilizando un arma larga equipada con sistema Roni, un accesorio que transforma una pistola en una especie de subfusil.

El operativo terminó con el secuestro de armas, municiones y vehículos, mientras la investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y el posible vínculo con otras causas delictivas en la región.