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Una violenta persecución terminó con el hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate detenido tras un feroz tiroteo

Sobre él pesaba un pedido de captura activo de la Justicia de San Pedro y tenía antecedentes por robo. El hombre de 40 años fue aprehendido durante un operativo que terminó con tiros y armas secuestradas.

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Detuvieron al hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate. (Foto: captura A24)

Detuvieron al hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate. (Foto: captura A24)

Una violenta persecución con disparos en plena calle y un operativo de máxima tensión sacudieron este martes a la ciudad bonaerense de Zárate. El procedimiento terminó con cinco detenidos, entre ellos el hijo del subsecretario de Seguridad del municipio, y dejó al descubierto una trama vinculada a autos robados, armas y pedidos de captura vigentes.

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El intento de robo a una joyería en Laferrere terminó a los tiros y con cuatro delincuentes detenidos. (Foto: archivo).

El episodio ocurrió durante la mañana en la zona de Pueyrredón y Falucho, donde efectivos de la Policía bonaerense y de Prefectura Naval Argentina protagonizaron un intenso enfrentamiento armado con varios sospechosos que intentaron escapar.

Todo comenzó cerca de las 8, cuando el sistema de lector de patentes detectó un Volkswagen Vento gris que tenía pedido de secuestro por un caso de hurto automotor. Según el parte policial, el vehículo circulaba con una patente adulterada.

A partir de esa alerta, personal del Comando de Patrullas de Zárate y efectivos de Prefectura iniciaron un seguimiento que terminó en la intersección de Pueyrredón al 1700.

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Cuando el auto fue interceptado, cinco hombres descendieron rápidamente: tres ingresaron a una vivienda, otro escapó corriendo y uno fue reducido junto al vehículo. El primero en ser detenido fue Luis Raúl Martínez, de 43 años, quien tenía un pedido de captura emitido por la Justicia de Mercedes.

El feroz tiroteo con Prefectura

La situación se volvió todavía más dramática segundos después, cuando uno de los sospechosos, identificado como Oscar Diego Javier González, comenzó a disparar contra los efectivos de Prefectura mientras intentaba escapar hacia la esquina de Pueyrredón y Falucho.

Los agentes respondieron al ataque y se produjo un intenso intercambio de disparos que generó pánico entre los vecinos de la zona. Finalmente, González fue detenido luego de ingresar a un terreno baldío, donde descartó una pistola Glock calibre 9 milímetros.

Mientras tanto, una vecina alertó a la Policía porque uno de los sospechosos había entrado a su casa para esconderse. Allí fue arrestado Leandro Rubén Rodríguez, de 34 años.

Auto delincuentes
El sistema de lector de patentes detectó un Volkswagen Vento gris que tenía pedido de secuestro. (Foto: captura A24)

El sistema de lector de patentes detectó un Volkswagen Vento gris que tenía pedido de secuestro. (Foto: captura A24)

La sorpresa: uno de los detenidos era el hijo del subsecretario de Seguridad

En paralelo, efectivos federales lograron reducir a otro de los hombres que había ingresado a la propiedad. Se trataba de Esteban Manuel Ferreyra, de 40 años, quien también tenía un pedido de captura activo en una causa por robo.

La sorpresa llegó después, cuando las autoridades confirmaron que el detenido es hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate, Alejandro Ferreyra.

El episodio más crítico ocurrió minutos más tarde, cuando el quinto sospechoso comenzó a disparar desde la terraza de una vivienda de dos plantas utilizando un arma larga equipada con sistema Roni, un accesorio que transforma una pistola en una especie de subfusil.

El operativo terminó con el secuestro de armas, municiones y vehículos, mientras la investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y el posible vínculo con otras causas delictivas en la región.

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