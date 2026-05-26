Sus últimas horas de vida: investigan cómo fue la muerte de Matías Benjamín Silva, de 8 años

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que el trabajo de los especialistas incluye la recopilación de evidencia física, entrevistas con personas cercanas al entorno familiar y el análisis de distintos elementos que podrían aportar información relevante para comprender el contexto en el que ocurrió el hecho. El objetivo principal es obtener una visión completa de los acontecimientos y descartar cualquier margen de incertidumbre.

El fiscal Sohar Aballay, responsable de coordinar la investigación, confirmó públicamente que el expediente se encuentra en una etapa preliminar y que todavía no existen conclusiones definitivas respecto de las causas que derivaron en la muerte del menor. Según explicó, los investigadores continúan desarrollando procedimientos básicos de la investigación penal con el propósito de reunir información sólida antes de formular cualquier hipótesis.

La prudencia adoptada por la fiscalía responde a la necesidad de evitar interpretaciones apresuradas en un caso particularmente sensible, donde cada dato debe ser corroborado mediante pruebas objetivas. Por esa razón, los responsables de la causa insisten en que el proceso investigativo continúa abierto y que ninguna posibilidad ha sido descartada hasta el momento.

En este contexto, las tareas periciales ocupan un lugar fundamental. Los especialistas trabajan sobre distintos elementos incorporados al expediente para determinar si existen indicios que permitan establecer con claridad qué sucedió. Cada resultado obtenido será incorporado al análisis general que desarrolla la fiscalía para reconstruir cronológicamente los hechos.

Paralelamente, los investigadores avanzan en la toma de declaraciones testimoniales. Estas entrevistas buscan aportar detalles sobre los movimientos del niño durante las horas previas a su fallecimiento, así como también sobre las personas que pudieron haber estado en contacto con él. La información recolectada será comparada con los resultados periciales para identificar coincidencias o posibles contradicciones que requieran nuevas medidas de investigación.

La muerte de un menor siempre representa un desafío especialmente complejo para la Justicia, no sólo por la sensibilidad social que genera, sino también por la necesidad de actuar con extrema rigurosidad para garantizar que cada conclusión esté respaldada por evidencia verificable. Por ese motivo, las autoridades judiciales insisten en que los tiempos de la investigación deben respetarse y que cualquier definición dependerá exclusivamente de las pruebas reunidas.

Mientras tanto, el dolor se hizo sentir con fuerza en Jáchal. La noticia comenzó a difundirse rápidamente entre los habitantes del departamento y generó una inmediata reacción de consternación. En pocas horas, las redes sociales se transformaron en un espacio de homenaje donde cientos de personas compartieron mensajes de despedida, fotografías y palabras de apoyo destinadas a la familia del pequeño.

Las expresiones de afecto llegaron desde distintos puntos de San Juan. Numerosos vecinos manifestaron su incredulidad frente a la tragedia y acompañaron a los familiares mediante publicaciones cargadas de emoción. En muchos de esos mensajes predominó el recuerdo de Matías como un niño querido dentro de su comunidad, cuya partida dejó una huella profunda entre quienes lo conocieron.

La solidaridad colectiva se convirtió en uno de los rasgos más visibles de estas jornadas de duelo. Instituciones, organizaciones comunitarias y allegados a la familia hicieron llegar muestras de acompañamiento en medio de un momento extremadamente doloroso. La comunidad respondió con gestos de cercanía que reflejaron el impacto emocional provocado por la noticia.

Entre las manifestaciones más significativas se destacó la emitida por los Bomberos Voluntarios de Pocito, institución con la que mantiene vínculo laboral el padre del niño. Desde esa organización difundieron un mensaje público dirigido a la familia, expresando su apoyo incondicional frente a una pérdida que describieron como imposible de dimensionar con palabras.

El comunicado rápidamente se multiplicó en redes sociales y fue compartido por cientos de usuarios. Allí, compañeros y amigos buscaron transmitir un mensaje de contención en medio de la tragedia. La publicación generó numerosas respuestas de personas que se sumaron a las expresiones de condolencias y acompañamiento.

La repercusión del caso también puso de manifiesto la estrecha relación existente entre las comunidades del interior sanjuanino, donde las noticias de este tipo suelen generar un fuerte impacto colectivo. En localidades como Jáchal, los vínculos sociales cercanos hacen que cada tragedia sea vivida de manera particularmente intensa por vecinos y conocidos.

El fallecimiento de Matías provocó una sensación de tristeza compartida que atravesó a toda la población local. Muchos habitantes expresaron públicamente su consternación y destacaron la necesidad de acompañar a la familia durante este difícil proceso. Las muestras de respeto y solidaridad se extendieron durante varios días, reflejando el alcance emocional que tuvo la noticia.

A medida que la investigación continúa avanzando, crece la expectativa por conocer los resultados de las pericias y los informes técnicos que podrían aportar información determinante para la causa. Sin embargo, desde el ámbito judicial remarcan que todavía es prematuro anticipar escenarios y que cualquier conclusión deberá surgir del análisis integral de todas las pruebas disponibles.

Los especialistas explican que en investigaciones de estas características resulta imprescindible evaluar cada elemento de manera minuciosa. Un dato aparentemente menor puede adquirir relevancia cuando se lo integra dentro del conjunto de evidencias reunidas. Por ello, los investigadores trabajan siguiendo protocolos específicos destinados a preservar la objetividad del proceso.

La prioridad de la fiscalía consiste en reconstruir los hechos con la mayor precisión posible. Para lograrlo, se analizan horarios, movimientos, testimonios y cualquier otro aspecto que contribuya a establecer una cronología confiable. Ese trabajo permitirá comprender qué ocurrió realmente y determinar si existen responsabilidades que deban ser investigadas.

Mientras la causa sigue su curso, los familiares enfrentan el dolor de una pérdida irreparable. La despedida del niño se realizó en el cementerio municipal de Jáchal, donde seres queridos, amigos y vecinos participaron de una ceremonia marcada por la emoción y el recogimiento. Allí se vivieron escenas de profundo pesar que reflejaron el impacto que la muerte de Matías tuvo en toda la comunidad.

La imagen de familiares y allegados acompañando el último adiós quedó grabada en la memoria colectiva de la localidad. El silencio, las lágrimas y los gestos de afecto se mezclaron en una jornada cargada de tristeza, donde numerosas personas se acercaron para brindar apoyo a los padres y demás integrantes de la familia.

Por ahora, el expediente continúa abierto y las autoridades judiciales mantienen el compromiso de avanzar hasta esclarecer completamente las circunstancias del caso. Cada nueva prueba será incorporada al análisis de los investigadores con el objetivo de alcanzar una reconstrucción precisa de los acontecimientos.

La muerte de Matías Benjamín Silva no sólo dejó un profundo vacío entre sus seres queridos, sino que también movilizó a toda una comunidad que todavía busca respuestas. Mientras la Justicia trabaja para determinar qué ocurrió, San Juan permanece conmocionada por una tragedia que volvió a poner de manifiesto el enorme impacto humano que genera la pérdida de una vida tan joven.