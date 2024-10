Quién era Rodrigo Miguel, el joven de 26 años que encontraron muerto en medio de una sangrienta pelea familiar

La trágica muerte de Rodrigo Alexis Miguel

La tragedia se desató en un departamento ubicado en la avenida Crámer al 1900, donde vivía Rodrigo junto a su pareja, Lorena Antonella Joannu, de 29 años, y su madre, María Isabel Iannon, de 73 años. Según el testimonio de las dos mujeres, Rodrigo se habría auto lesionado, lo que lo llevó a su fatal destino. Sin embargo, procesar la información que emergió después ha puesto en duda esa versión.

Cuando las autoridades llegaron al lugar tras un llamado de emergencia de los vecinos, encontraron a Rodrigo con una herida mortal en el pecho y sin signos vitales. A pesar de los intentos del equipo médico de SAME, no fue posible salvarle la vida. Lo que parecía ser un incidente doméstico tomó rápidamente otro giro cuando el tío del joven presentó la evidencia del video que su sobrino le había enviado minutos antes de morir, lo que llevó a las autoridades a sospechar que Rodrigo no se había quitado la vida, sino que fue víctima de un ataque.

El perturbador hallazgo y la versión de las mujeres

Vecinos del edificio donde ocurrió la tragedia fueron quienes alertaron a la Policía de la Ciudad luego de escuchar gritos y ruidos que provenían del departamento. La escena que encontraron los oficiales al ingresar era alarmante: Rodrigo yacía sin vida, con una profunda herida en el pecho, en medio de un ambiente teñido de sangre.

Las dos mujeres presentes en el lugar, su pareja y su madre, ofrecieron una versión que desde un principio parecía incompleta. Ambas sostenían que Rodrigo se había auto infligido la herida, pero las circunstancias y el video que el joven envió a su tío momentos antes de su muerte apuntaban hacia otra dirección. Procesar esta información fue crucial para que las autoridades comenzaran a profundizar en los posibles móviles detrás del ataque y el rol que habrían jugado las dos mujeres.

La denuncia del tío y el video clave

Uno de los momentos más importantes de la investigación fue la revelación del video que Rodrigo logró enviar a su tío, pocos minutos antes de morir. En la grabación, el joven aparece gravemente herido y malherido, mostrando las lesiones que había sufrido y diciendo claramente: "Mirá cómo me dejaron". Este video fue fundamental para descartar la versión inicial de las mujeres y enfocar la investigación hacia un posible asesinato.

El tío de Rodrigo llegó rápidamente al departamento tras enterarse de lo ocurrido y, según su declaración, él fue quien mostró el video a las autoridades, ayudando a procesar la información y aclarar que el joven no se habría suicidado, sino que fue atacado por alguien dentro del departamento.

Este testimonio y las evidencias encontradas en el lugar, como un cuchillo de cocina con rastros de sangre que podría haber sido el arma utilizada en el ataque, alimentaron la sospecha de que el joven fue asesinado. Los rastros de sangre en la escena también indicaban que el violento episodio se desarrolló íntegramente dentro del departamento, sumando más detalles inquietantes a la tragedia.

El entorno de Rodrigo y las sospechas sobre su pareja

La pareja de Rodrigo, Lorena Antonella Joannu, quien estaba presente en el departamento al momento de los hechos, se encontraba con un pedido de detención previo por delitos contra la propiedad. Este antecedente generó aún más sospechas sobre su posible implicación en la muerte del joven. A pesar de la versión que ella y su madre ofrecieron a las autoridades, las circunstancias parecían apuntar a una realidad más oscura.

El entorno familiar de Rodrigo estaba marcado por tensiones y conflictos, según los testimonios de algunos conocidos. Carlos, el encargado de un edificio vecino, relató lo que escuchó la noche de la tragedia: “Se escucharon gritos como a las 11 de la noche... A los 5 minutos me llamó una propietaria del sexto piso, pidiendo que llamara urgente al 911 porque en el edificio de al lado se estaban peleando, se estaban matando”. Este testimonio reforzó la sospecha de que la situación dentro del departamento fue violenta y escaló rápidamente.

La investigación en curso y los próximos pasos

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20 tomó rápidamente el control de la investigación. Tanto Lorena Joannu como su madre, María Isabel Iannon, fueron detenidas como principales sospechosas mientras las autoridades continúan procesando la evidencia y los testimonios de los vecinos.

La declaración del tío de Rodrigo, junto con el video que presentó, ha sido clave para avanzar en la investigación. Además, se ha ordenado que se amplíen las declaraciones de otros testigos, incluidos los vecinos que pudieron haber escuchado o visto algo la noche del crimen.

Los investigadores también trabajan en procesar los rastros de sangre encontrados en el cuchillo y otras áreas del departamento, para determinar con precisión el desarrollo de los hechos y confirmar si las heridas de Rodrigo fueron realmente autoinfligidas o si hubo participación directa de las mujeres en su muerte.