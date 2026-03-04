Quién es el joven acusado de la estafa millonaria contra Aerolíneas Argentinas

En la actualidad era programador independiente. Según sus propias palabras se presentaba como “Desarrollador Full Stack Senior con amplia experiencia en fintech y plataformas de pago. Experto en arquitectura aplicaciones escalables usando React, TypeScript y Node.js. Historial comprobado liderando proyectos críticos, implementando soluciones de monitoreo avanzadas y optimizando experiencias de desarrollador. Apasionado por construir aplicaciones robustas, seguras y de alto rendimiento”.

veltri3

En su Instagram las publicaciones son más recientes. En escasos cinco posteos hay fotos de él en Dubai, vestido como un jeque árabe; en Punta Cana, República Dominicana; en Cancún, la costa de México y en Bariloche, al sur de la Argentina.

No faltan las fotos en París, con la Torre Eiffel o el Museo de Louvre de fondo; en una playa en Miami o arriba de un yate disfrutando de un trago o haciendo wakeskate.

También asistió recientemente al Cosquín Rock y solía alternar posteos laborales con fotos de ocio y viajes.

Estafa a Aerolíneas Argentinas: cómo se gestó

Según la investigación, Veltri habría adquirido de manera irregular 16.595.000 millas pagando una cifra mínima en comparación con su valor real. Luego las utilizaba para emitir pasajes a distintos destinos internacionales, tanto para él como para terceros. En poco más de un año habría gestionado 65 tickets.

La maniobra generó, de acuerdo con fuentes judiciales, un daño estimado en unos 493.800 dólares. La causa también analiza movimientos similares de al menos otras 50 personas.

veltri6

De acuerdo con la causa, la estafa se habría extendido durante dos años, entre enero de 2023 y enero de 2025, generando un perjuicio económico millonario para la compañía.

La denuncia fue presentada ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) y el expediente quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello. El fiscal Guillermo Marijuan investiga si, además de la defraudación a la administración pública y la manipulación de sistemas informáticos, podrían configurarse otros delitos como lavado de dinero.

Tras su indagatoria, el acusado optó por no declarar y continuará detenido.