La reacción de Lizy Tagliani luego de que Ángel de Brito comunicara que no estará en La Peña de Morfi
Telefe anunció la vuelta de La Peña de Morfi para este mes de marzo, pero se generaron dudas con respecto a la conducción tras una promo que salió al aire donde no estaban Lizy Tagliani ni Diego Leuco. Días atrás, se dijo que ese lugar lo iba a ocupar Soledad Pastorutti, pero parece que tampoco hubo arreglo económico.
Además, se dijo que iba a ir grabado, ya que, generalmente, los fines de semana La Sole tiene presentaciones en distintos puntos del país. El que habló primero fue Diego Leuco, que admitió que a él no le comunicaron nada. Y ahora, Ángel de Brito confirmó que su compañera, Lizy Tagliani, no va a seguir en el exitoso ciclo.
Sobre los motivos de su salida, el periodista indicó: “Porque quien maneja su carrera, Gustavo Yankelevich, prefiere que se aboque a otros proyectos”.
El conductor de LAM sumó que el programa volverá a ser parte de los domingos del canal. “Viene lento, pero ya están vendiendo que llegan”. Pilar Smith contó que no hay nada cerrado, que le preguntó a una productora, pero que no le respondió.
PrimiciasYa se contactó con Lizy tras esta información que dio De Brito y sorprendió con su reacción: "No tengo ni idea lo que dicen, jajaja", contestó la conductora ante la consulta si es cierto que no seguirá en La Peña. Y luego comentó: "Lo único verdadero es que me maneja Gustavo (Yankelevich). No tengo nada para decir".
Qué dijo el productor de La Peña de Morfi ante la posible llegada de Soledad Pastorutti
El viernes pasado, PrimiciasYa habló con el productor de La Peña de Morfi, Iván Drinko, y había aclarado que Soledad no será la conductora del ciclo: "No hay nada, es falso, no sé de dónde salió. No consultaron a nadie y se dijo eso".
Y cuando se le preguntó quiénes serían los conductores de este año, aseguró: "Lizy y Diego son los conductores". Por último, también señaló: "El programa arrancará a fines de marzo e irá en vivo".