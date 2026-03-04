La reacción de Lizy Tagliani luego de que Ángel de Brito comunicara que no estará en La Peña de Morfi

PrimiciasYa se contactó con Lizy tras esta información que dio De Brito y sorprendió con su reacción: "No tengo ni idea lo que dicen, jajaja", contestó la conductora ante la consulta si es cierto que no seguirá en La Peña. Y luego comentó: "Lo único verdadero es que me maneja Gustavo (Yankelevich). No tengo nada para decir".

Qué dijo el productor de La Peña de Morfi ante la posible llegada de Soledad Pastorutti

El viernes pasado, PrimiciasYa habló con el productor de La Peña de Morfi, Iván Drinko, y había aclarado que Soledad no será la conductora del ciclo: "No hay nada, es falso, no sé de dónde salió. No consultaron a nadie y se dijo eso".

Y cuando se le preguntó quiénes serían los conductores de este año, aseguró: "Lizy y Diego son los conductores". Por último, también señaló: "El programa arrancará a fines de marzo e irá en vivo".