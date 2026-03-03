Detuvieron al segundo ladrón del feroz tiroteo contra un chofer de aplicación en La Matanza
Uno de los delincuentes, que fue herido por la víctima, quien sacó su arma para defenderse del robo, iba a ser arrestado en un hospital. Su cómplice fue apresado en las últimas horas.
Detuvieron al segundo ladrón del feroz tiroteo contra un chofer de aplicación en La Matanza.
Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron en las últimas horas al segundo sospechoso que participó del violento intento de asalto a un chofer de aplicación en Laferrere- El episodio se hizo viral tras un video que muestra que el hecho terminó en un intenso tiroteo entre los delincuentes y la víctima.
El arresto se concretó tras un operativo conjunto con el Grupo de Apoyo Departamental (GAD). El acusado fue indagado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en una causa que tramita en la Fiscalía Descentralizada N°2 de Laferrere.
Su cómplice ya había sido detenido poco después del hecho, luego de resultar herido durante el intercambio de disparos con el conductor.
El episodio ocurrió hace dos semanas en la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza, en la esquina de Luis Vernet y Soberanía Nacional. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.
Embed
Según se observa en las imágenes, M.F.Z., de 30 años, quien además se desempeña como agente de Seguridad Ciudadana de Ituzaingó, se detuvo con su Fiat Mobi cuando fue interceptado por un auto negro. Desde ese vehículo descendió uno de los asaltantes e intentó abrir la puerta del conductor.
Lo que el ladrón no sabía era que el chofer estaba armado por su función como agente de seguridad urbana. En cuestión de segundos, la escena derivó en un violento intercambio de disparos.
El delincuente recibió al menos un balazo en uno de sus brazos y escapó a pie, mientras que su cómplice huyó en el auto en el que habían llegado. Dentro del Fiat viajaban dos pasajeras, que se agacharon para protegerse y resultaron ilesas. El conductor tampoco sufrió heridas.
El herido que terminó detenido en el hospital
Tras el tiroteo, se desplegó un operativo policial en la zona. Horas más tarde, un hombre con una herida de arma de fuego ingresó al Hospital Simplemente Evita. En un primer momento declaró haber sido víctima de un robo, pero las contradicciones en su relato y el cruce de datos con la investigación permitieron identificarlo como uno de los autores del intento de asalto.
Se trataba de un hombre de 34 años que había salido de prisión hacía menos de un año, tras cumplir una condena por robo automotor y tentativa de homicidio.
Posteriormente, la Policía allanó el lugar donde se ocultaba y secuestró el vehículo presuntamente utilizado en el hecho, además de la ropa que llevaba durante el tiroteo, que presentaba orificios de bala y manchas de sangre.
Con la reciente captura del segundo implicado, ambos sospechosos quedaron imputados por tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego.