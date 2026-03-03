Un hombre fue detenido acusado de haber estafado a la empresa estatal Aerolíneas Argentinas mediante una presunta maniobra fraudulenta con el sistema de acumulación de millas. Habría provocado un perjuicio cercano al medio millón de dólares.
El sospechoso, identificado como Juan Ignacio Veltri, quedó detenido y está siendo investigado por un fraude llevado a cabo entre principios de 2023 y 2025. Además, analizan la participación de otras 50 personas.
Espectacular estafa contra Aerolíneas Argentina por casi medio millón de dólares. Foto: Aerolíneas Argentinas).
Un hombre fue detenido acusado de haber estafado a la empresa estatal Aerolíneas Argentinas mediante una presunta maniobra fraudulenta con el sistema de acumulación de millas. Habría provocado un perjuicio cercano al medio millón de dólares.
El sospechoso, identificado como Juan Ignacio Veltri, habría obtenido de forma irregular cerca de 16,5 millones de millas, que luego utilizaba para emitir pasajes aéreos, principalmente en clase ejecutiva o primera clase.
La investigación se inició tras detectarse movimientos irregulares en el sistema de beneficios de la aerolínea, que permite a los pasajeros acumular millas cada vez que compran un pasaje y luego canjearlas por vuelos u otros premios.
De acuerdo con la causa, la maniobra se habría extendido durante dos años, entre enero de 2023 y enero de 2025, generando un perjuicio económico millonario para la compañía.
Las pericias informáticas permitieron reconstruir parte de las operaciones y determinar que los canjes se repetían en determinadas rutas internacionales.
En todos los casos, los vuelos partían desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Según la acusación, Veltri habría pagado apenas $205.000 para acceder a casi 17 millones de millas, una cifra que equivale a pasajes internacionales de alto valor.
Además, los investigadores detectaron que el sospechoso publicaba contenido relacionado con viajes en sus redes sociales, incluyendo cuentas en Instagram, TikTok y YouTube.
La causa quedó a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan y del juez federal Sebastián Casanello, quienes ordenaron la intervención de la Policía Federal Argentina para profundizar el análisis técnico.
Además del principal acusado, los investigadores analizan el posible vínculo de al menos 50 personas que podrían haber participado en la operatoria.
Ahora la Justicia intenta determinar si el fraude fue realizado desde dispositivos particulares o si existía una estructura organizada detrás de la maniobra que permitió generar y utilizar las millas de forma irregular.