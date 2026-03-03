Espectacular estafa contra Aerolíneas Argentina por casi medio millón de dólares

Las pericias informáticas permitieron reconstruir parte de las operaciones y determinar que los canjes se repetían en determinadas rutas internacionales.

aerolineas argentinas crisis.jpg La investigación se inició tras detectarse movimientos irregulares en el sistema de beneficios.

Entre los destinos más frecuentes figuran:

Madrid

Roma

Cancún

En todos los casos, los vuelos partían desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El valor de las millas y el perfil del acusado

Según la acusación, Veltri habría pagado apenas $205.000 para acceder a casi 17 millones de millas, una cifra que equivale a pasajes internacionales de alto valor.

Además, los investigadores detectaron que el sospechoso publicaba contenido relacionado con viajes en sus redes sociales, incluyendo cuentas en Instagram, TikTok y YouTube.

La investigación judicial y posibles cómplices

La causa quedó a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan y del juez federal Sebastián Casanello, quienes ordenaron la intervención de la Policía Federal Argentina para profundizar el análisis técnico.

Además del principal acusado, los investigadores analizan el posible vínculo de al menos 50 personas que podrían haber participado en la operatoria.

Ahora la Justicia intenta determinar si el fraude fue realizado desde dispositivos particulares o si existía una estructura organizada detrás de la maniobra que permitió generar y utilizar las millas de forma irregular.