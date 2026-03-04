Brutal ataque grabado: acusó a su novia de infidelidad, le disparó y se la llevó en moto

“Dejá el celular ahí porque te voy a matar”, se escucha decir al atacante en la grabación. “¿Me vas a meter los cuernos a mí?”, le reprocha a los gritos.

La víctima intenta calmarlo, pero el agresor vuelve a disparar. Esta vez, la bala la alcanza. La joven corre como puede y busca refugio detrás de un auto estacionado, mientras grita de dolor.

A pesar de ello, el hombre la obliga a subir nuevamente a la moto. Sin darle tiempo a acomodarse, arranca y se la lleva del lugar.

Toda la secuencia duró poco más de un minuto. Durante ese lapso, ningún vecino salió a asistirla pese a los gritos desesperados.

Hasta el momento se desconoce el destino al que se dirigieron.

La Justicia analiza las imágenes para identificar al agresor y a la víctima, y determinar su paradero.