Brutal ataque grabado: acusó a su novia de infidelidad, le disparó y se la llevó en moto

El violento episodio quedó registrado por una cámara de seguridad de una vivienda. La joven recibió al menos un disparo y fue obligada a subir nuevamente al vehículo.

Brutal ataque: acusó a su novia de infidelidad, le disparó y se la llevó en moto

Un aberrante episodio de violencia de género ocurrió en la localidad de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, cuando un hombre acusó a su novia de serle infiel, la atacó a golpes y le disparó en plena calle antes de llevársela por la fuerza en la misma moto en la que circulaban.

El hecho sucedió a la altura de Nápoles al 500 y fue captado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo el agresor detiene la moto en medio de una discusión y obliga a la joven a descender.

Segundos después, comienza a golpearla mientras ella intenta alejarse.

La situación de violencia escala rápidamente: el hombre extrae un arma de fuego, la insulta y efectúa disparos. En un primer momento no logra herirla.

“Dejá el celular ahí porque te voy a matar”, se escucha decir al atacante en la grabación. “¿Me vas a meter los cuernos a mí?”, le reprocha a los gritos.

La víctima intenta calmarlo, pero el agresor vuelve a disparar. Esta vez, la bala la alcanza. La joven corre como puede y busca refugio detrás de un auto estacionado, mientras grita de dolor.

A pesar de ello, el hombre la obliga a subir nuevamente a la moto. Sin darle tiempo a acomodarse, arranca y se la lleva del lugar.

Toda la secuencia duró poco más de un minuto. Durante ese lapso, ningún vecino salió a asistirla pese a los gritos desesperados.

Hasta el momento se desconoce el destino al que se dirigieron.

La Justicia analiza las imágenes para identificar al agresor y a la víctima, y determinar su paradero.

