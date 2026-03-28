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Quién es el peligroso "loco de Recoleta" que dispara y arroja objetos desde su balcón

Vecinos denunciaron que, con sus agresiones, ya hirió a una mujer y a una nena.

Vecinos grabaron el momento en que el loco de Recoleta lanza objetos desde su balcón.

Vecinos grabaron el momento en que el "loco de Recoleta" lanza objetos desde su balcón.

El barrio porteño de Recoleta se encuentra en alerta por la peligrosa conducta de un hombre que, desde su departamento, ataca a personas que caminan por la calle.

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Según vecinos, se trata de Rubén R., quien reside en un edificio de Anchorena al 1500. Tal como se ve en videos que se viralizaron en redes sociales, el sujeto arroja huevos, vasos y objetos de vidrio a la vereda, además de disparar con un rifle de aire comprimido.

En las últimas horas, siempre de acuerdo con los testimonios, el hombre, apodado el “loco de Recoleta”, hirió con perdigones a una mujer y a una nena que transitaban por la cuadra.

Los ataques, que se repiten con frecuencia, fueron registrados en distintas filmaciones realizadas por los propios vecinos.

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Días atrás, la Policía realizó un allanamiento en el domicilio del acusado, donde le secuestraron un rifle de aire comprimido. Según relataron los frentistas, también se hallaron municiones de armas de fuego. Sin embargo, la Justicia decidió no ordenar su detención.

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El expediente se tramita en el Juzgado de Primera Instancia N° 27, a cargo de la jueza María Carolina De Paoli, y en la Secretaría N° 53, encabezada por la Dra. Susana Noelia Chávez. De acuerdo con el relato de los denunciantes, la magistrada consideró que no existen pruebas suficientes ni riesgo procesal que justifique una prisión preventiva.

En redes sociales, los vecinos advirtieron que los ataques continúan y temen que pueda haber consecuencias más graves.

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