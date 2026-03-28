Quién es el peligroso "loco de Recoleta" que dispara y arroja objetos desde su balcón

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Días atrás, la Policía realizó un allanamiento en el domicilio del acusado, donde le secuestraron un rifle de aire comprimido. Según relataron los frentistas, también se hallaron municiones de armas de fuego. Sin embargo, la Justicia decidió no ordenar su detención.

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El expediente se tramita en el Juzgado de Primera Instancia N° 27, a cargo de la jueza María Carolina De Paoli, y en la Secretaría N° 53, encabezada por la Dra. Susana Noelia Chávez. De acuerdo con el relato de los denunciantes, la magistrada consideró que no existen pruebas suficientes ni riesgo procesal que justifique una prisión preventiva.

En redes sociales, los vecinos advirtieron que los ataques continúan y temen que pueda haber consecuencias más graves.