Álbum del Mundial 2026: cuándo comienza la venta y cuánto costará completar la edición más grande de la historia
En la antesala de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la nueva colección de Panini ya tiene fecha confirmada y llega con cambios importantes respecto a ediciones anteriores.
El álbum del Mundial 2026 será el más grande de la historia, con más páginas, más figuritas y un formato adaptado a la participación récord de selecciones.
A menos de 100 días del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la editorial Panini confirmó que el próximo 1 de abril comenzará la preventa del álbum oficial de la Copa del Mundo, cuya edición promete marcar un hito por su tamaño récord, lo que también impactará en el bolsillo.
Por primera vez en la historia, el Mundial contará con 48 selecciones en lugar de las tradicionales 32. Eso obligó a la firma a rediseñar por completo su producto estrella. El resultado es un álbum histórico: tendrá unas 980 figuritas repartidas en 112 páginas, casi un 50 % más que el de Qatar 2022, que tenía unas 638.
Cada sobre incluirá siete figuritas, dos más que en ediciones anteriores, para compensar el mayor volumen de la colección. La compañía adelantó la producción desde fines de 2025 para evitar los problemas de desabastecimiento que se vivieron en el último Mundial.
Aunque los precios oficiales de los sobres en kioscos argentinos se confirmarán en las próximas semanas, completar el álbum demandaría una inversión que rondaría entre 210 mil y 300 mil pesos, según el nivel de repetidas y la eficiencia de los intercambios.
Álbum del Mundial 2026: cuándo estará disponible para todos en las calles
Para comparar, en Qatar 2022 el álbum de tapa blanda salía $750, el de tapa dura 3 mil pesos y cada sobre con cinco figuritas costaba $150.
Durante la preventa que arranca el 1 de abril, los coleccionistas podrán reservar el tradicional álbum de tapa blanda, la edición premium de tapa dura y distintos combos que incluyen el álbum más cajas cerradas de sobres para arrancar con ventaja.
La venta en kioscos se espera entre abril y mayo de 2026, según los plazos habituales de la editorial en el país, como es habitual en cada previa mundialista.