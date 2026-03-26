Álbum del Mundial 2026: cuándo comienza la venta y cuánto costará completar la edición más grande de la historia

Álbum del Mundial 2026: cuándo estará disponible para todos en las calles

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Para comparar, en Qatar 2022 el álbum de tapa blanda salía $750, el de tapa dura 3 mil pesos y cada sobre con cinco figuritas costaba $150.

Durante la preventa que arranca el 1 de abril, los coleccionistas podrán reservar el tradicional álbum de tapa blanda, la edición premium de tapa dura y distintos combos que incluyen el álbum más cajas cerradas de sobres para arrancar con ventaja.

La venta en kioscos se espera entre abril y mayo de 2026, según los plazos habituales de la editorial en el país, como es habitual en cada previa mundialista.