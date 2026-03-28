Una nena de 11 años descubrió a su padrastro cuando abusaba de su hermana

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Personal de la Policía Científica realizó un relevamiento en la vivienda y secuestró prendas de vestir que serán sometidas a peritajes.

Equipos de Servicio Social, personal especializado en género y el Área de Niñez y Adolescencia prestaron asistencia y contención a las dos hermanas y a la familia.

La investigación continúa bajo reserva para proteger la identidad y la integridad de las menores.