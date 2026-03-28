Una nena de 11 años descubrió a su padrastro cuando abusaba de su hermana

Una nena de 11 años sorprendió a su padrastro en el momento en que abusaba sexualmente de su hermana mayor, de 14 años, en una vivienda de Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita.
El aberrante episodio ocurrió en Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita.
El hombre de 29 años fue detenido tras la denuncia de abuso sexual.
Una nena de 11 años sorprendió a su padrastro en el momento en que abusaba sexualmente de su hermana mayor, de 14 años, en una vivienda de Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita.
Ante lo sucedido, la menor salió de la casa y se dirigió sola hasta la Estación de Policía Comunal para relatar lo que había presenciado.
Inmediatamente se activó un operativo que culminó con la detención del acusado, en el barrio Atlántida de la misma localidad.
El sujeto de 29 años fue trasladado a la comisaría y luego alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán, a disposición del fiscal Ramiro Anchou, de la Fiscalía Descentralizada de Mar Chiquita. La causa fue caratulada como "abuso sexual agravado".
Personal de la Policía Científica realizó un relevamiento en la vivienda y secuestró prendas de vestir que serán sometidas a peritajes.
Equipos de Servicio Social, personal especializado en género y el Área de Niñez y Adolescencia prestaron asistencia y contención a las dos hermanas y a la familia.
La investigación continúa bajo reserva para proteger la identidad y la integridad de las menores.