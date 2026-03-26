Chau Netflix: todas estas personas perderán acceso a la plataforma de streaming desde el 1 de abril

El resultado es claro: una limpieza silenciosa del parque de dispositivos compatibles.

Cuáles son los requisitos mínimos a partir de ahora

Según las nuevas condiciones técnicas establecidas por la plataforma, solo podrán ejecutar la aplicación aquellos teléfonos que cumplan con determinados sistemas operativos:

En dispositivos Android, será obligatorio contar con Android 7.0 o versiones superiores .

. En el ecosistema de Apple, el requisito se eleva considerablemente: será necesario disponer de iOS 17 o posterior.

Esto implica que una gran cantidad de teléfonos, especialmente aquellos lanzados hace más de una década, quedarán automáticamente excluidos del servicio.

Android: modelos icónicos que pasan a la historia

Dentro del ecosistema Android, el impacto es particularmente amplio. Muchos dispositivos que en su momento fueron líderes del mercado hoy quedan fuera de juego.

Entre los modelos afectados se destacan:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Grand Prime

LG Optimus L5

LG Optimus L7

LG G2

Sony Xperia Z

Sony Xperia Z1

Sony Xperia E3

Estos equipos, que supieron marcar tendencia en su momento, ya no pueden recibir actualizaciones suficientes para soportar las nuevas versiones de la aplicación.

Apple: una barrera aún más exigente

El caso de Apple resulta incluso más restrictivo. Con la exigencia de iOS 17, quedan fuera todos los modelos que no pueden actualizar a esa versión.

Entre ellos, se incluyen:

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Modelos anteriores como iPhone 7, 6s y SE de primera generación

Aunque estos dispositivos siguen siendo funcionales para tareas básicas, ya no cuentan con la potencia ni la optimización necesarias para ejecutar plataformas de streaming modernas.

Por qué Netflix toma esta decisión

Detrás de esta medida hay múltiples factores. No es simplemente una cuestión comercial, sino una combinación de aspectos técnicos y de seguridad.

En primer lugar, las nuevas tecnologías de compresión y reproducción de video exigen mayor capacidad de procesamiento. Además, la protección contra la piratería y la gestión de derechos digitales (DRM) requiere sistemas actualizados.

También influye la experiencia del usuario. Una app que funciona mal, se cuelga o reproduce contenido en baja calidad afecta la imagen de la plataforma, por lo que mantener compatibilidad con dispositivos obsoletos deja de ser viable.

El impacto en los usuarios: entre la sorpresa y la resignación

Para muchos usuarios, especialmente aquellos que aún utilizan teléfonos antiguos, la noticia llega como un golpe inesperado. No todos tienen la posibilidad inmediata de cambiar de dispositivo, lo que genera frustración.

En regiones donde la renovación tecnológica es más lenta, este tipo de decisiones profundiza la brecha digital, dejando a ciertos sectores sin acceso a servicios que ya forman parte del entretenimiento cotidiano.

¿Hay alternativas para seguir viendo Netflix?

A pesar del recorte, no todo está perdido. Los usuarios afectados todavía tienen algunas opciones:

Utilizar otros dispositivos compatibles , como Smart TV, tablets o computadoras

, como Smart TV, tablets o computadoras Acceder a la plataforma mediante navegadores web actualizados

Conectar el celular a un televisor mediante dispositivos externos como Chromecast

Sin embargo, la experiencia móvil directa —la más utilizada— queda limitada para estos equipos.

Una tendencia que no se detiene

Lo ocurrido con Netflix no es un caso aislado. Se trata de una tendencia general en la industria tecnológica, donde las aplicaciones evolucionan más rápido que el hardware disponible en el mercado.

Otras plataformas de streaming, redes sociales y aplicaciones bancarias también avanzan en la misma dirección: priorizar rendimiento, seguridad y calidad, incluso a costa de dejar atrás dispositivos antiguos.

El futuro del streaming será cada vez más exigente

La decisión marca un punto de inflexión. El acceso al entretenimiento digital dependerá cada vez más de contar con dispositivos actualizados, lo que plantea nuevos desafíos tanto para usuarios como para fabricantes.

Mientras tanto, millones de celulares pasarán a formar parte de una nueva categoría: la de dispositivos funcionales, pero excluidos del ecosistema digital más avanzado.