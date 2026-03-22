Robertito Funes Ugarte sufrió un insólito robo en vivo en Recoleta: "¡Devolvémelo!"

“¡Devolvémelo, que tengo que seguir trabajando!”, le gritó mientras corría detrás de ella ante la mirada atónita de los presentes.

Finalmente, logró alcanzarla y recuperar su herramienta de trabajo. La joven, lejos de mostrarse nerviosa, se acercó nuevamente al micrófono y lanzó: “Una disculpa por el inconveniente”, como si nada hubiera pasado.

En medio del desconcierto, un chico que estaba cerca explicó: “Es therian”. A lo que el conductor, con ironía, respondió: “Ah, te felicito, sos therian”.

Ya de vuelta en el móvil, todavía sorprendido, Robertito cerró el momento con una frase que resumió lo vivido: “¿Qué acaba de pasar en este momento?”, mientras en el estudio sus compañeros no podían contener la risa.

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¿Quién amenazó a Robertito Funes Ugarte y qué denunció el conductor?

Roberto Funes Ugarte atravesó, a comienzos de este año, un momento de fuerte tensión personal y decidió hacerlo público en sus redes sociales. A través de sus historias de Instagram, el conductor reveló que era víctima de amenazas por parte de un hombre que, según contó, lo esperaba en la puerta de su casa.

El periodista explicó que los episodios no fueron aislados, sino que se repitieron en varias oportunidades, lo que lo llevó a tomar una decisión contundente: avanzar con una denuncia formal.

De acuerdo a su relato, la situación escaló con el correr de los días e incluso habría existido un intento de agresión física. Frente a esto, confirmó que intervino la Justicia y que se dictó una medida de restricción perimetral contra el acusado.

Además, aseguró que contaba con pruebas de lo ocurrido. Según indicó, logró registrar en video los distintos episodios y no descartaba difundir ese material.

"Este es un mafioso violento. Hace guardia en mi casa y en dos meses, ya me amenazó tres veces", precisó Robertito Funes Ugarte desde su cuenta en Instagram junto a una foto del hombre al que acusó de perturbarlo constantemente.

"Ayer quiso pegarme ' pu.. de mi.. te voy a ca.. a piñas'. Hoy arremetió 'voy a hacer ca... a tus perros'", agregó con suma preocupación el conductor.

Y alertó a los vecinos de la zona donde vive: "Cuidado con este sacado/pasado que anda suelto por Martínez (SI). Ya hay denuncia y perimetral. Lo tengo grabado, en breve las pruebas".

El caso generó inquietud entre sus seguidores, que rápidamente le manifestaron su apoyo ante la gravedad de los hechos denunciados.