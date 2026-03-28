Bianco cruzó a Milei tras el fallo de YPF: "El perturbado mental salió a echar culpas"
El ministro bonaerense cuestionó al presidente tras la resolución judicial de Estados Unidos que exime a Argentina de pagar más de US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera.
Bianco cruzó a Milei por el fallo de YPF: "El perturbado mental salió a echar culpas"
Tras conocerse la resolución de la justicia de Estados Unidos que exime a la Argentina de pagar más de US$16.000 millones por la expropiación de YPF, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, lanzó un fuerte cuestionamiento contra el presidente Javier Milei.
“El perturbado mental, en vez de festejar esto, salió a echar culpas y a tratar de establecer un relato donde él queda como que hizo las cosas bien y el resto las había hecho mal”, sostuvo.
El dirigente cercano al gobernador Axel Kicillof arremetió contra el mandatario luego de que este, en cadena nacional, calificara la nacionalización de la petrolera en 2012 como una “aventura suicida” y una “afrenta”.
Para Bianco, la gestión de La Libertad Avanza no aportó elementos novedosos a la causa, sino que se limitó a dar continuidad a la estrategia de defensa que se venía ejecutando: “Si hizo algo bueno, fue haber mantenido la estrategia. Se le concede y agradece, pero no era momento para tratar de sacar una ventaja política”, indicó.
Asimismo, el ministro defendió la legalidad del proceso de estatización, asegurando que “la nacionalización del 51 por ciento de YPF se hizo de acuerdo a la Constitución Nacional y a las leyes de expropiación vigentes en la República y, por lo tanto, estaba bien hecha”.
Bianco insistió en que el resultado judicial debería haber sido motivo de unidad y no de confrontación. “Era un momento para decir 'qué bien'. La Argentina mantuvo una política de Estado respecto de un tema muy sensible. Lamentablemente el presidente no hizo eso”, agregó en declaraciones a Radio 10.
El mensaje de Milei
Por su parte, este viernes, Javier Milei centró su discurso en desvincular el éxito judicial de la gestión que impulsó la expropiación en 2012.
El presidente afirmó que “expropiar está mal porque robar está mal” y sostuvo que el juicio se perdió originalmente durante el gobierno de Alberto Fernández, lográndose esta reversión bajo su administración.
El jefe de Estado advirtió que, de haber tenido que pagar la condena de US$16.100 millones, el país hubiera enfrentado un "obstáculo crítico" para su recuperación económica.
El fallo de la justicia norteamericana
La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York se basó en que los reclamos de los accionistas minoritarios contra la República e YPF no son reconocibles bajo la ley argentina.
Los jueces determinaron que la expropiación fue una decisión soberana avalada por el Congreso Nacional y que el estatuto de la petrolera no constituía un contrato bilateral exigible que habilitara un reclamo indemnizatorio por incumplimiento.