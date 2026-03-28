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Video: salvaje golpiza a un alumno de 14 años dentro de una escuela

El violento episodio fue registrado por alumnos. La madre de la víctima apuntó contra el agresor y cuestionó el accionar de la institución.

Salvaje golpiza a un alumno de 14 años dentro de una escuela

Salvaje golpiza a un alumno de 14 años dentro de una escuela

Un adolescente de 14 años fue salvajemente golpeado por un compañero dentro de un aula en Mar del Plata este viernes, luego de que se negara a cederle el asiento que ocupaba. El violento episodio ocurrió alrededor de las 07:30 en la Escuela Secundaria N.º 38, ubicada en la calle 11 de Septiembre al 4300.

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El agresor tomó a la víctima, Nahuel, del cuello, lo arrojó al suelo y le propinó varios golpes de puño, seguidos de dos patadas en la cabeza, que lo dejaron inconsciente.

Como consecuencia, el joven sufrió fracturas en la nariz y en el maxilar superior, además de hematomas y edemas severos que requirieron su internación en la Clínica del Niño y la Familia, ubicada en la zona de Plaza Mitre, donde permanece bajo observación.

El duro descargo de la madre de Nahuel contra la escuela y el agresor

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Gisela, la madre de Nahuel, denunció que las autoridades escolares intentaron ocultar la gravedad de lo sucedido. “Cuando nos acercamos a la escuela, nos dijeron que solo habían sido unos golpes de puño. Minimizaron la situación”, acusó.

En diálogo con A24, la mujer afirmó que una inspectora le solicitó que no hiciera la denuncia y que borrara el video porque a su hijo “le hacía mal revivir eso”, en referencia a la grabación de la golpiza que circuló entre los alumnos.

Respecto a la conducta del atacante, la madre aclaró que ya existían antecedentes de hostigamiento. “El nene ya había tenido algunos hechos de violencia, pero no había llegado a esta intensidad”, explicó. También recordó episodios previos en los que el agresor “le bajaba los pantalones delante de sus compañeros” o le quitaba la silla para que se golpeara la espalda.

En relación con la extrema violencia del ataque, Gisela fue contundente al compararlo con casos fatales: “Hoy podría estar llorando a mi hijo en una casa fúnebre”.

Finalmente, la mujer se refirió al estado emocional de Nahuel: “Está muy asustado, anoche lloraba mucho porque él quería comer y le dolía la boca. Me dijo que él tiene miedo”.

Según informaron medios locales, el agresor, tras ser retirado del aula, habría protagonizado una nueva pelea con otro estudiante en un salón diferente.

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