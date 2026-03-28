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Javier Milei se volvió a referir al fallo de YPF y habló del "principio de revelación"

El Presidente se expresó nuevamente a la histórica decisión de la justicia norteamericana. En sus redes sociales publicó un mensaje apuntado a un sector de la oposición.

Javier Milei se volvió a referir al fallo de YPF. 

Javier Milei se volvió a referir al fallo de YPF. 

El presidente Javier Milei compartió un mensaje enigmático en sus redes sociales un día después del fallo de la justicia de Estados Unidos vinculado a la causa por YPF, que evitó para la Argentina un desembolso superior a los 16.000 millones de dólares. En su publicación, el mandatario volvió a mencionar el denominado “principio de revelación” y aseguró que con el paso de los días va recibiendo nuevas “alegrías”.

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Cada día que pasa me sorprende las alegrías que me trae el principio de revelación. Es más, hay momentos que creo que las alegrías llegan a su fin; sin embargo, las estupideces y miserias humanas me traen nuevas sorpresas. El día que lo asimilemos seremos potencia mundial”, expresó el jefe de Estado en su cuenta personal de X.

El concepto al que hizo referencia el Presidente forma parte de su discurso habitual y, según su propia interpretación, alude a situaciones en las que determinados hechos permiten identificar con claridad quiénes están “del lado del bien o del mal”.

El mensaje fue difundido tras la decisión judicial en torno a la reestatización de YPF y luego de la Cadena Nacional del día viernes. El fallo fue interpretado por distintos sectores como un alivio financiero relevante para el país.

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La resolución judicial también reactivó discusiones dentro del arco político y económico, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar señales positivas hacia los mercados y reforzar su posicionamiento frente a litigios internacionales de alto impacto.

El presidente Javier Milei habló por Cadena Nacional tras el fallo y este mensaje en sus redes sociales va en la misma línea luego de que de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que anuló la condena previa por la que el Estado argentino había sido condenado a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF.

Milei en Cadena Nacional cargó contra el kirchnerismo

En un mensaje de ocho minutos grabado el viernes en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Milei señaló: "Ante la adversidad triunfó, la perseverancia; ante la irresponsabilidad, triunfó la constancia".

"Hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista. Hoy tenemos una nación más rica pero también más seria. Que honra, su compromisos y defiende su patrimonio en la arena internacional", planteó Milei.

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En ese momento, apuntó a la gestión kirchnerista que fue la que dispuso la expropiación de YPF en 2012, en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner: "Pero incluso hoy hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió la empresa en primer lugar. Lo voy a decir con nombre y apellido, hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad".

Además, sostuvo: "Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal porque robar está mal y quebrar este principio nos costó aproximadamente 12 años de falta de inversiones por falta del juicio en curso, es decir menos empresas, menos trabajo, más pobreza y más indigencia".

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