La traumática muerte de un bebé de un año que desató una guerra familiar por la insólita causa

Qué ocurrió

La madre del bebé, Aylín, quien trabaja como manicura, sostuvo en redes sociales que se trató de un accidente doméstico. Afirmó que no había dejado solo a su hijo y aseguró que desde hacía dos semanas no estaba trabajando para dedicarse plenamente a su cuidado. “Desayunábamos, almorzábamos, merendábamos, jugábamos, dormíamos juntos y salíamos”, escribió al describir su rutina cotidiana.

Tras la muerte del niño, se desató un conflicto entre las familias materna y paterna. La mujer denunció públicamente que le habrían impedido participar del velatorio y que se enteró por terceros del momento del entierro. También aseguró que solo pudo permanecer una hora junto al cuerpo de su hijo y que la inhumación se realizó sin su presencia.

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Según relató, hubo discusiones y episodios de tensión entre familiares dentro del hospital. La madre sostuvo que tuvo que recurrir a la policía para obtener información sobre el destino del cuerpo y cuestionó que la familia paterna habría realizado gestiones en la funeraria sin avisarle.

Mientras la investigación continúa abierta, allegados a la mujer difundieron mensajes en redes sociales reclamando justicia y acompañamiento. Mientras tanto, en las redes siguen los mensajes del entorno de Aylín. “Justicia por Dante, por nuestro Lonchy. Necesitamos hacer justicia. Mirá todo lo que seguimos haciendo por vos, amor, porque te merecés estar en paz. Quedate tranquilo que mami está rodeada de gente que nunca la va a dejar sola y vamos a acompañarla en todo para que te despidan como te lo merecés, amor”, manifestó una allegada.

La fiscalía, en tanto, avanza con la recopilación de testimonios y peritajes para determinar si el hecho fue efectivamente un accidente doméstico.