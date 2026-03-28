Jenny Mavinga se puso firme y le exigió cierta condición a Carmiña Masi para aceptarle sus disculpas

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En esa misma línea, profundizó sobre su postura y dejó en evidencia que, si bien no guarda resentimiento, necesita una acción concreta que respalde las disculpas. “Le dije que la perdono, pero necesito ir a tomar un café con vos, como dijiste. Te acepto las disculpas solo si te ponés esta remera que tengo puesta. Así voy a poder decir que no sos una persona racista”, sostuvo.

Lejos de bajar el tono, Mavigna reafirmó su planteo y volvió a insistir con la importancia del gesto: “Esta es mi respuesta. No te guardo rencor, pero quiero que me lo demuestres con esta remera, yendo juntas a tomar un café”. Y cerró su mensaje con una frase contundente: “No al racismo. Todos somos corazón, no hay color”.

Mientras queda por definirse si ambas lograrán concretar ese encuentro pendiente en el corto plazo, lo cierto es que la reacción de Carmiña Masi no tardó en llegar. La periodista compartió el video en sus propias historias de Instagram, dejando en claro su aceptación frente al pedido de su excompañera y evidenciando arrepentimiento por lo ocurrido, en un intento por recomponer el vínculo tras el episodio que marcó su abrupta salida del programa.

IG Carmiña Masi -reposteo mensaje de Mavinga No al racismo

Cuál fue el polémico comentario discriminatorio de Carmiña Masi hacia Jenny Mavinga que generó su expulsión de Gran Hermano

El escándalo estalló en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) hace dos semanas con Carmiña Masi como una de las protagonistas, quien quedó en el centro de la polémica tras un comentario que rápidamente fue señalado como discriminatorio y racista hacia Jenny Mavinga.

Todo ocurrió a partir de una grabación que se difundió durante la tarde del 11 de marzo. En esas imágenes, mientras observaba a su compañera bailar en el patio de la casa, la periodista paraguaya lanzó una frase que generó inmediato rechazo tanto dentro como fuera del reality: “La negra parece que recién la compraron y que vino a hacer un show… acaba de bajarse del barco”.

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Pero eso no fue todo. Según se pudo ver en el material que circuló, la participante también utilizó expresiones vinculadas a la esclavitud, comparando a Mavinga con una persona africana “recién comprada”, lo que desde la producción fue interpretado como una asociación directa con un contexto histórico de extrema violencia.

Las repercusiones no tardaron en llegar. El video se viralizó rápidamente en redes sociales y despertó un fuerte repudio generalizado. Incluso, la familia de Jenny Mavinga salió a denunciar públicamente que se trataba de un acto de racismo.

Frente a la gravedad de la situación, Gran Hermano tomó una decisión contundente: Carmiña Masi fue expulsada de manera inmediata del reality. Desde el programa dejaron en claro que ese tipo de comentarios no serían tolerados dentro de la casa, marcando un límite claro ante cualquier forma de discriminación.