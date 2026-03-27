Ricardo Darín brilla en Netflix con la película argentina más destacada de la historia

La trama sigue a Benjamín Espósito, interpretado por Ricardo Darín, un empleado judicial retirado que decide escribir una novela basada en un caso que lo marcó profundamente. Ese regreso al pasado lo obliga a enfrentarse no solo a un crimen sin resolver, sino también a sus propios sentimientos y decisiones inconclusas.

El relato avanza entre dos tiempos. Por un lado, la investigación de un brutal asesinato en los años 70. Por el otro, el presente, donde el protagonista busca respuestas que nunca llegaron. En ese recorrido aparece Irene (Soledad Villamil), su jefa y amor imposible, cuya presencia añade una dimensión emocional clave a la historia.

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Según el resumen oficial de Netflix: "Cuando un investigador criminal retirado quiere escribir una novela sobre el asesinato sin resolver de una mujer recién casada, descubre que el pasado no ha quedado en el olvido".

El intento de Hollywood que no logró igualarla

El éxito fue tan contundente que Hollywood decidió realizar su propia versión. En 2015 se estrenó una remake protagonizada por figuras reconocidas del cine estadounidense como Julia Roberts, Nicole Kidman y Chiwetel Ejiofor. Sin embargo, la recepción fue muy diferente.

La crítica coincidió en que la adaptación no logró transmitir la intensidad emocional ni la profundidad narrativa de la original. La química entre los personajes, el contexto histórico y el ritmo del relato fueron aspectos difíciles de replicar.

El secreto de sus ojos remake

Este contraste reforzó aún más el valor de la versión argentina. Lejos de quedar opacada, la película original ganó aún más prestigio tras el intento fallido de reinterpretación.

Por qué sigue vigente en plataformas como Netflix

A pesar del paso del tiempo, la película mantiene su relevancia. Su llegada a plataformas digitales permitió que nuevas generaciones la descubran y que el público la vuelva a ver.

El éxito en streaming responde a varios factores. Por un lado, la calidad de la historia. Por otro, la actuación de un elenco sólido encabezado por Ricardo Darín. Y, además, una narrativa que sigue resultando actual.

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Las plataformas como Netflix funcionan como una ventana global. Gracias a ellas, producciones que en su momento tuvieron un gran impacto local logran alcanzar audiencias internacionales.

El legado que dejó en el cine argentino

El impacto de El secreto de sus ojos fue más allá de los premios. La película abrió puertas para el cine argentino en el exterior y demostró que las producciones locales podían competir en igualdad de condiciones con las grandes industrias.

También marcó un estándar de calidad. A partir de su éxito, muchas producciones comenzaron a apostar por historias más ambiciosas y con mayor proyección internacional.

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Hoy, el film es considerado un clásico moderno. Su influencia se puede ver en nuevas películas que buscan combinar narrativa, emoción y contexto social.

El elenco con Ricardo Darín, Soledad Villamil y Pablo Rago

Ricardo Darín

Soledad Villamil

Pablo Rago

Javier Godino

Guillermo Francella

Mario Alarcón

Mariano Argento

José Luis Gioia

Carla Quevedo

Bárbara Palladino

Mirá el tráiler de "El secreto de sus ojos"