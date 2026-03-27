Ricardo Darín brilla en Netflix con la película argentina más destacada de la historia
Netflix arrasa con una película argentina protagonizada por Ricardo Darín que sorprendió al mundo y cambió para siempre la mirada de Hollywood.
Ricardo Darín brilla en Netflix con la película argentina más destacada de la historia. (Foto: Archivo)
Netflix volvió a poner en el centro de la escena a una película argentina que marcó un antes y un después en la historia del cine nacional. Años después de su estreno, no solo sigue vigente, sino que continúa sumando elogios, análisis y reproducciones en plataformas digitales. Además, cuenta con un elenco de lujo encabezado porRicardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago y Guillermo Francella.
Se trata de "El secreto de sus ojos", una obra que logró algo que pocas producciones latinoamericanas han conseguido: conquistar tanto a la crítica como al público global.
La presencia en Netflix no es casual. La película dirigida por Juan José Campanella se consolidó como una referencia obligada dentro del cine internacional. Su impacto fue tan profundo que incluso Hollywood intentó replicar su éxito con una versión propia. Sin embargo, esa adaptación no logró capturar la esencia que convirtió a la original en un fenómeno.
De qué trata "El secreto de sus ojos" en Netflix
Desde su estreno en 2009, El secreto de sus ojos se transformó en mucho más que una película. Se convirtió en un símbolo. La combinación de thriller judicial, drama romántico y contexto político generó una narrativa potente que atrapó a millones de espectadores.
La trama sigue a Benjamín Espósito, interpretado por Ricardo Darín, un empleado judicial retirado que decide escribir una novela basada en un caso que lo marcó profundamente. Ese regreso al pasado lo obliga a enfrentarse no solo a un crimen sin resolver, sino también a sus propios sentimientos y decisiones inconclusas.
El relato avanza entre dos tiempos. Por un lado, la investigación de un brutal asesinato en los años 70. Por el otro, el presente, donde el protagonista busca respuestas que nunca llegaron. En ese recorrido aparece Irene (Soledad Villamil), su jefa y amor imposible, cuya presencia añade una dimensión emocional clave a la historia.
Según el resumen oficial de Netflix: "Cuando un investigador criminal retirado quiere escribir una novela sobre el asesinato sin resolver de una mujer recién casada, descubre que el pasado no ha quedado en el olvido".
El intento de Hollywood que no logró igualarla
El éxito fue tan contundente que Hollywood decidió realizar su propia versión. En 2015 se estrenó una remake protagonizada por figuras reconocidas del cine estadounidense como Julia Roberts, Nicole Kidman y Chiwetel Ejiofor. Sin embargo, la recepción fue muy diferente.
La crítica coincidió en que la adaptación no logró transmitir la intensidad emocional ni la profundidad narrativa de la original. La química entre los personajes, el contexto histórico y el ritmo del relato fueron aspectos difíciles de replicar.
Este contraste reforzó aún más el valor de la versión argentina. Lejos de quedar opacada, la película original ganó aún más prestigio tras el intento fallido de reinterpretación.
Por qué sigue vigente en plataformas como Netflix
A pesar del paso del tiempo, la película mantiene su relevancia. Su llegada a plataformas digitales permitió que nuevas generaciones la descubran y que el público la vuelva a ver.
El éxito en streaming responde a varios factores. Por un lado, la calidad de la historia. Por otro, la actuación de un elenco sólido encabezado por Ricardo Darín. Y, además, una narrativa que sigue resultando actual.
Las plataformas como Netflix funcionan como una ventana global. Gracias a ellas, producciones que en su momento tuvieron un gran impacto local logran alcanzar audiencias internacionales.
El legado que dejó en el cine argentino
El impacto de El secreto de sus ojos fue más allá de los premios. La película abrió puertas para el cine argentino en el exterior y demostró que las producciones locales podían competir en igualdad de condiciones con las grandes industrias.
También marcó un estándar de calidad. A partir de su éxito, muchas producciones comenzaron a apostar por historias más ambiciosas y con mayor proyección internacional.
Hoy, el film es considerado un clásico moderno. Su influencia se puede ver en nuevas películas que buscan combinar narrativa, emoción y contexto social.
El elenco con Ricardo Darín, Soledad Villamil y Pablo Rago