Absuelven a cuatro jóvenes acusados de abusar de una chica de 16 años: el giro que pone en la mira a la denunciante

Tras la lectura del veredicto, Correcher recuperó inmediatamente su libertad y fue recibido con abrazos por sus familiares y allegados a la salida de los tribunales.

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El caso había alcanzado fuerte repercusión nacional después de que la madre de Correcher, Fernanda, viajara a Buenos Aires y se encadenara frente a la Casa Rosada para denunciar irregularidades en la investigación. Esa protesta motivó que el Ministerio de Justicia de la Nación abriera un expediente administrativo para revisar las pruebas presentadas por la defensa.

Los abogados defensores calificaron la sentencia como un “fallo histórico” para Córdoba. Uno de ellos, Carlos María Cardeilhac, afirmó que la denunciante “mintió descaradamente desde el inicio de la causa” y que las relaciones fueron consentidas.

Los jóvenes absueltos evalúan ahora constituirse como querellantes para reclamar por los daños sufridos durante el tiempo que pasaron privados de su libertad.