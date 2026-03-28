Absuelven a cuatro jóvenes acusados de abusar de una chica de 16 años: el giro que pone en la mira a la denunciante

La Cámara del Crimen de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, absolvió este viernes a cuatro jóvenes acusados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado contra una adolescente de 16 años.
A la salida del fallo, uno de los jóvenes celebró su liberación tras haber estado más de un año detenido.
A la salida del fallo, Martiniano Correcher celebró su liberación tras haber estado más de un año detenido.
La Cámara del Crimen de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, absolvió este viernes a cuatro jóvenes acusados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado contra una adolescente de 16 años.
El juez Javier Rojo determinó que no hubo delito y que las relaciones sexuales fueron consentidas, luego de la denuncia de la joven que, en junio de 2024, acusó un ataque sexual en una vivienda de la localidad de Bialet Massé, tras haber estado en un local bailable en Villa Carlos Paz.
En ese marco, el tribunal también ordenó investigar a la denunciante por posible falso testimonio y revisar la actuación de un perito oficial, a quien la defensa había cuestionado fuertemente durante el proceso judicial por su desempeño “irregular” e incluso “delictivo”.
Uno de los imputados, Martiniano Correcher, el único mayor de edad al momento de los hechos, pasó un año y medio detenido en la cárcel de Cruz del Eje. Los otros tres involucrados eran menores de edad en junio de 2024 y habían permanecido varios meses en el Complejo Esperanza. La fiscalía había solicitado una pena de 12 años de prisión para Correcher.
Tras la lectura del veredicto, Correcher recuperó inmediatamente su libertad y fue recibido con abrazos por sus familiares y allegados a la salida de los tribunales.
El caso había alcanzado fuerte repercusión nacional después de que la madre de Correcher, Fernanda, viajara a Buenos Aires y se encadenara frente a la Casa Rosada para denunciar irregularidades en la investigación. Esa protesta motivó que el Ministerio de Justicia de la Nación abriera un expediente administrativo para revisar las pruebas presentadas por la defensa.
Los abogados defensores calificaron la sentencia como un “fallo histórico” para Córdoba. Uno de ellos, Carlos María Cardeilhac, afirmó que la denunciante “mintió descaradamente desde el inicio de la causa” y que las relaciones fueron consentidas.
Los jóvenes absueltos evalúan ahora constituirse como querellantes para reclamar por los daños sufridos durante el tiempo que pasaron privados de su libertad.