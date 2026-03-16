Quién es el turista estadounidense de 37 años que murió en un sendero

Un turista estadounidense de 37 años que era intensamente buscado desde el jueves fue encontrado muerto en un sendero de trekking cercano a la Laguna Esmeralda, uno de los circuitos más visitados de la provincia de Tierra del Fuego.
Su cuerpo fue hallado a más de tres kilómetros del inicio del sendero, en dirección al glaciar Ojo del Albino, y la principal hipótesis es que cayó desde unos 90 metros mientras realizaba una excursión.
Un turista estadounidense de 37 años que era intensamente buscado desde el jueves fue encontrado muerto en un sendero de trekking cercano a la Laguna Esmeralda, uno de los circuitos más visitados de la provincia de Tierra del Fuego.
La víctima fue identificada como Sean Christopher Bartel, quien había llegado al país el 3 de marzo para recorrer distintos destinos turísticos. Durante su estadía visitó la Buenos Aires y la localidad santacruceña de El Chaltén, antes de instalarse en Ushuaia.
Las cámaras de seguridad del alojamiento donde se hospedaba lo registraron el jueves por la mañana, alrededor de las 8, cuando salió vestido con una campera y una mochila para realizar una excursión. Desde ese momento no se volvió a tener contacto con él.
La búsqueda comenzó cuando sus allegados advirtieron que no regresaba. Durante las primeras averiguaciones, los investigadores confirmaron que el día anterior había alquilado un Toyota Etios blanco. El vehículo fue encontrado este fin de semana en el estacionamiento ubicado al inicio del sendero que conduce a Laguna Esmeralda, sobre la Ruta Nacional 3.
A partir de ese hallazgo, efectivos de la Policía provincial y de la Comisión de Auxilio desplegaron un operativo de búsqueda en la zona. Finalmente, el domingo localizaron el cuerpo sin vida del turista a más de tres kilómetros del punto de partida del trekking, luego de atravesar la laguna y en dirección al Glaciar Ojo del Albino.
De acuerdo con las primeras evaluaciones, la principal hipótesis es que Bartel sufrió una caída fatal mientras caminaba por el área de montaña. Según indicaron desde la Comisaría Primera de Ushuaia, el turista habría caído desde una altura cercana a los 90 metros.
“No se encontraron indicios de criminalidad y se trabaja en la hipótesis de una caída de gran altura”, señalaron fuentes policiales.
El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para confirmar las causas exactas de la muerte.
La Laguna Esmeralda y el glaciar Ojo del Albino forman parte de los circuitos de trekking más populares para quienes visitan Ushuaia en busca de actividades de montaña. Sin embargo, se trata de recorridos que pueden presentar riesgos, especialmente para excursionistas que no conocen el terreno o realizan la travesía en soledad.