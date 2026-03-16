Quién es el turista estadounidense de 37 años que murió en un sendero

A partir de ese hallazgo, efectivos de la Policía provincial y de la Comisión de Auxilio desplegaron un operativo de búsqueda en la zona. Finalmente, el domingo localizaron el cuerpo sin vida del turista a más de tres kilómetros del punto de partida del trekking, luego de atravesar la laguna y en dirección al Glaciar Ojo del Albino.

La hipótesis de la muerte

De acuerdo con las primeras evaluaciones, la principal hipótesis es que Bartel sufrió una caída fatal mientras caminaba por el área de montaña. Según indicaron desde la Comisaría Primera de Ushuaia, el turista habría caído desde una altura cercana a los 90 metros.

“No se encontraron indicios de criminalidad y se trabaja en la hipótesis de una caída de gran altura”, señalaron fuentes policiales.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para confirmar las causas exactas de la muerte.

La Laguna Esmeralda y el glaciar Ojo del Albino forman parte de los circuitos de trekking más populares para quienes visitan Ushuaia en busca de actividades de montaña. Sin embargo, se trata de recorridos que pueden presentar riesgos, especialmente para excursionistas que no conocen el terreno o realizan la travesía en soledad.