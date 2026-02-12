En vivo Radio La Red
Revelan los lujos en la cárcel de "La banda del millón" tras el salvaje ataque a una abuela influencer

Tras el violento asalto en San Isidro, una serie de allanamientos en los penales bonaerenses dejó al descubierto cómo vive uno de los líderes de la organización delictiva.

Imagen de la celda de Hugo San Martín y del día de su detención

Imagen de la celda de Hugo San Martín y del día de su detención, en noviembre de 2024.
En la Unidad 9 de La Plata, la celda de uno de los jefes, Hugo San Martín, contaba con una consola PlayStation, un monitor y ambientación con luces de neón y luces LED.

Además, en el teléfono secuestrado a San Martín se encontró una lista de 107 casas marcadas para futuros robos, entre las que figuraba el domicilio de la víctima en San Isidro.

El asalto a Mónica Eugenia Mancini, de 82 años, fue comandado a través de una videollamada por Brandon Brites, otro de los líderes de la organización, quien se encuentra alojado en la Unidad 45 de Melchor Romero cumpliendo condena por otros 11 hechos delictivos.

Durante el robo, los delincuentes que ingresaron a la propiedad, dos de ellos encapuchados, recibían órdenes directas de Brites, quien les indicaba dónde buscar el dinero basándose en una inteligencia previa.

El trabajo de Inteligencia de "La banda del millón" para asaltar a jubilados

La banda utilizó el contenido que la abuela influencer compartía en sus redes sociales para identificar objetos de valor. Mientras la mantenían maniatada, los asaltantes le mostraban sus propias historias de Instagram en el celular y le exigían la entrega de piezas específicas, como un collar dorado y aros de oro que ella había exhibido en sus publicaciones.

Como resultado del asalto, le sustrajeron 100 euros y realizaron transferencias bancarias desde su teléfono por un monto de entre 1 y 1,5 millones de pesos. La víctima permaneció atada durante tres horas antes de poder salir a pedir ayuda.

“La banda del millón” es investigada por haber cometido al menos 13 delitos desde 2022 y está vinculada a dos homicidios ocurridos durante sus asaltos bajo las modalidades de “entradera” y “escruche”.

Sus ataques se concentran principalmente en zonas como San Isidro, Vicente López y Pilar, teniendo como blanco habitual a personas jubiladas.

