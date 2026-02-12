Revelan los lujos en la cárcel de "La banda del millón" tras el salvaje ataque a una abuela influencer

Durante el robo, los delincuentes que ingresaron a la propiedad, dos de ellos encapuchados, recibían órdenes directas de Brites, quien les indicaba dónde buscar el dinero basándose en una inteligencia previa.

El trabajo de Inteligencia de "La banda del millón" para asaltar a jubilados

La banda utilizó el contenido que la abuela influencer compartía en sus redes sociales para identificar objetos de valor. Mientras la mantenían maniatada, los asaltantes le mostraban sus propias historias de Instagram en el celular y le exigían la entrega de piezas específicas, como un collar dorado y aros de oro que ella había exhibido en sus publicaciones.

Como resultado del asalto, le sustrajeron 100 euros y realizaron transferencias bancarias desde su teléfono por un monto de entre 1 y 1,5 millones de pesos. La víctima permaneció atada durante tres horas antes de poder salir a pedir ayuda.

“La banda del millón” es investigada por haber cometido al menos 13 delitos desde 2022 y está vinculada a dos homicidios ocurridos durante sus asaltos bajo las modalidades de “entradera” y “escruche”.

Sus ataques se concentran principalmente en zonas como San Isidro, Vicente López y Pilar, teniendo como blanco habitual a personas jubiladas.