Se reveló el resultado de la autopsia de la beba de un año: que pasó con la hipótesis más estremecedora

Fuentes médicas indicaron que la menor ingresó con un cuadro convulsivo severo y en estado crítico. Los profesionales activaron de inmediato el protocolo de emergencia y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, pese a los esfuerzos, la niña sufrió un paro cardíaco y falleció el martes por la noche.

La noticia impactó tanto al personal de salud como a los investigadores judiciales, que rápidamente iniciaron actuaciones para determinar qué había provocado el cuadro que terminó en tragedia.

La autopsia y las lesiones detectadas

El informe preliminar de la autopsia introdujo un elemento central en la causa: la constatación de lesiones en el cuerpo de la beba. Aunque el documento forense no arrojó conclusiones definitivas respecto de un abuso sexual, sí dejó abierta la puerta a nuevas líneas investigativas.

Los peritos indicaron que serán necesarios análisis de laboratorio y estudios complementarios para establecer con precisión el origen y la data de las heridas. En este tipo de casos, los exámenes histopatológicos y toxicológicos resultan determinantes para reconstruir los hechos con mayor exactitud.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que “los resultados finales dependerán de estudios complementarios” y que aún no puede descartarse ninguna hipótesis.

La hipótesis del síncope vasovagal

Entre las posibilidades que se analizan figura la de un síncope vasovagal, una reacción del organismo que provoca una disminución brusca de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Este fenómeno puede derivar en pérdida de conocimiento y, en casos extremos, en paro cardíaco.

Los investigadores intentan determinar si ese cuadro pudo haber sido desencadenado por una situación traumática. En el marco de la pesquisa, se estudia si un episodio compatible con abuso sexual podría haber provocado una respuesta fisiológica extrema que culminara en el desenlace fatal.

No obstante, los especialistas remarcan que por el momento no existe una confirmación concluyente sobre esa hipótesis. Todo dependerá de los estudios médicos pendientes y de la reconstrucción de las últimas horas de la niña.

Cambio de carátula y detención de los padres

Tras confirmarse el fallecimiento y conocerse los primeros datos de la autopsia, la Fiscalía adoptó una decisión clave. El fiscal Martín Almirón, titular de la UFI Nº8 de La Plata, dispuso que la causa dejara de tramitarse como “averiguación de causales de muerte” y pasara a investigarse como abandono de persona seguido de muerte.

La modificación de la carátula implica que la Justicia considera que pudo haber existido una omisión o incumplimiento de los deberes de cuidado por parte de los adultos responsables.

En ese contexto, los padres de la beba fueron detenidos y trasladados a la Comisaría Tercera de El Dique. En las próximas horas deberán prestar declaración indagatoria ante el fiscal, quien buscará esclarecer qué ocurrió dentro de la vivienda.

Allanamientos y secuestro de elementos

Como parte de las medidas ordenadas por la Fiscalía, se realizaron allanamientos en tres domicilios vinculados al entorno familiar. Uno de los procedimientos tuvo lugar en un lote ubicado en 127 entre 35 y 35 bis, en Ensenada.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron prendas de cama y otros elementos considerados de interés para la causa. Todo el material será sometido a peritajes científicos para detectar posibles rastros biológicos o cualquier evidencia que permita reconstruir los hechos.

Las pericias sobre estos objetos podrían resultar determinantes para confirmar o descartar las hipótesis que hoy se encuentran bajo análisis.

Un caso que sacude a la comunidad

La muerte de la pequeña generó profunda conmoción en Villa Catella y en distintos puntos de La Plata y Ensenada. Vecinos manifestaron su sorpresa y dolor ante la noticia, mientras la investigación avanza en un clima de hermetismo.

En casos de presunta violencia infantil, los especialistas subrayan la importancia de actuar con prudencia y esperar los resultados definitivos de las pericias. Las conclusiones preliminares no siempre reflejan el cuadro completo, y la reconstrucción judicial suele requerir semanas de análisis técnico.

Qué busca determinar la Justicia

El eje central de la investigación es establecer:

Qué originó las lesiones detectadas en la autopsia.

Si existió un episodio de abuso o violencia.

En qué circunstancias se produjo el paro cardíaco.

Si hubo abandono o negligencia por parte de los adultos responsables.

Para ello, el fiscal Almirón y su equipo trabajan en conjunto con médicos forenses, peritos criminalísticos y especialistas en medicina legal.

El resultado de los estudios complementarios podría redefinir la figura penal o incluso ampliar las imputaciones, dependiendo de lo que se determine sobre la causa de muerte y la eventual responsabilidad de terceros.

Un proceso judicial en etapa inicial

La causa se encuentra en una etapa inicial, pero las próximas horas serán clave. Las declaraciones indagatorias de los padres podrían aportar datos relevantes sobre lo ocurrido antes del traslado al hospital.

Asimismo, se espera que los informes periciales completen el cuadro médico y permitan establecer si las lesiones guardan relación directa con el paro cardíaco o si se trata de hechos independientes.

En este tipo de investigaciones, la reconstrucción cronológica resulta esencial: desde el momento en que comenzaron las convulsiones hasta el ingreso al hospital y la intervención médica.

Dolor y búsqueda de respuestas

Mientras la Justicia avanza, el caso deja una estela de dolor y preguntas sin resolver. La muerte de una niña tan pequeña interpela a toda la sociedad, que exige claridad y justicia ante un hecho de semejante gravedad.

Los próximos resultados forenses y las decisiones judiciales serán determinantes para conocer la verdad. Hasta entonces, la causa continúa bajo estricta reserva, con la mirada puesta en los estudios científicos que puedan arrojar luz sobre una tragedia que hoy mantiene en vilo a La Plata y Ensenada.