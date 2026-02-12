El conmovedor descargo de la mamá de Valentín tras la condena al anestesista que lo mató por una distracción

mauricio-krause

Por su parte, la defensa del acusado, representada por el letrado Juan Ignacio Scianca, había solicitado que se le aplicara el mínimo de la escala penal prevista para el delito de homicidio culposo y que la inhabilitación profesional, en caso de ser impuesta, se limitara específicamente al ámbito de la medicina pediátrica.

“Dentro de lo legal, era lo esperado. Siempre pensamos que como mucho le iban a dar 6 años de inhabilitación, pero no más. Le dieron siete años y medio. Estoy muy agradecida con el Ministerio Público Fiscal y la Oficina de Asistencia a la Víctima (OFAVI), me acompañaron mucho”, agregó Ariana.

Además de esta inhabilitación, Krause deberá cumplir reglas de conducta estrictas durante tres años, entre las que se incluyen la presentación mensual ante la Justicia y la prohibición de cometer nuevos delitos.

Cómo se produjo la muerte de Valentín Toledo

Valentín Mercado Toledo tenía 4 años cuando ingresó al Sanatorio Juan XXIII de General Roca, Río Negro, para una cirugía considerada de baja complejidad: la corrección de una hernia diafragmática. Lo que debía ser un procedimiento rutinario terminó en un desenlace fatal.

Durante la intervención, el anestesiólogo Mauricio Javier Atencio Krause se distrajo con su teléfono celular, abandonó momentáneamente el quirófano para buscar un cargador y no advirtió a tiempo una obstrucción del tubo endotraqueal. Eso provocó que el pequeño quedara al menos 10 minutos sin registros adecuados de presión arterial ni saturación de oxígeno, generando una hipoxia severa que derivó en una encefalopatía hipóxico-isquémica irreversible.

Una semana después, tras días de agonía, diagnósticos confusos y falsas esperanzas para sus padres, se confirmó la muerte cerebral. Su mamá, Ariana Toledo, lo sostuvo en brazos al momento de la desconexión.

“Mi hijo entró caminando a la clínica y terminó con muerte cerebral”, se lamentó durante el juicio.