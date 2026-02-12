El conmovedor descargo de la mamá de Valentín tras la condena al anestesista que lo mató por una distracción
El anestesiólogo Mauricio Javier Atencio Krause fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer la medicina por siete años y seis meses.
La madre de Valentín celebró el fallo contra el anestesista Mauricio Javier Atencio Krause.
“Mami, lo vamos a desconectar”, fueron las palabras que Ariana Toledo nunca quiso escuchar y hasta el día de hoy retumban en sus oídos, luego de que su hijo de 4 años, Valentín Mercado Toledo, quedara con un daño cerebral irreversible como consecuencia de la distracción de un anestesista con el celular durante una intervención quirúrgica. Ocurrió en el Sanatorio Juan XXIII de General Roca, Río Negro, el 11 de julio de 2024.
Después de que este martes se conociera la sentencia contra Mauricio Javier Atencio Krause a tres años de prisión en suspenso por homicidio culposo y la inhabilitación para ejercer la medicina por siete años y seis meses, la mujer se refirió al fallo notificado por el juez Emilio Stadler en la Sala 5 de Tribunales de la ciudad rionegrina.
“Hoy pienso que la Justicia escuchó a mi bebé y me escuchó a mí. Estoy muy conmovida y agradecida”, expresó en diálogo con TN.
Los fiscales Gastón Britos Rubiolo y Norma Reyes, del Ministerio Público Fiscal, habían solicitado la misma condena para Krause, con la diferencia de que no pudiera ejercer su profesión por 10 años. La querella, en representación de los padres del niño, ejercida por Agustín Aguilar y Miguel Ángel Díaz Zeballos, también había coincidido con esa pena.
Por su parte, la defensa del acusado, representada por el letrado Juan Ignacio Scianca, había solicitado que se le aplicara el mínimo de la escala penal prevista para el delito de homicidio culposo y que la inhabilitación profesional, en caso de ser impuesta, se limitara específicamente al ámbito de la medicina pediátrica.
“Dentro de lo legal, era lo esperado. Siempre pensamos que como mucho le iban a dar 6 años de inhabilitación, pero no más. Le dieron siete años y medio. Estoy muy agradecida con el Ministerio Público Fiscal y la Oficina de Asistencia a la Víctima (OFAVI), me acompañaron mucho”, agregó Ariana.
Además de esta inhabilitación, Krause deberá cumplir reglas de conducta estrictas durante tres años, entre las que se incluyen la presentación mensual ante la Justicia y la prohibición de cometer nuevos delitos.
Cómo se produjo la muerte de Valentín Toledo
Valentín Mercado Toledo tenía 4 años cuando ingresó al Sanatorio Juan XXIII de General Roca, Río Negro, para una cirugía considerada de baja complejidad: la corrección de una hernia diafragmática. Lo que debía ser un procedimiento rutinario terminó en un desenlace fatal.
Durante la intervención, el anestesiólogo Mauricio Javier Atencio Krause se distrajo con su teléfono celular, abandonó momentáneamente el quirófano para buscar un cargador y no advirtió a tiempo una obstrucción del tubo endotraqueal. Eso provocó que el pequeño quedara al menos 10 minutos sin registros adecuados de presión arterial ni saturación de oxígeno, generando una hipoxia severa que derivó en una encefalopatía hipóxico-isquémica irreversible.
Una semana después, tras días de agonía, diagnósticos confusos y falsas esperanzas para sus padres, se confirmó la muerte cerebral. Su mamá, Ariana Toledo, lo sostuvo en brazos al momento de la desconexión.
“Mi hijo entró caminando a la clínica y terminó con muerte cerebral”, se lamentó durante el juicio.