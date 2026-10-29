Confirmaron la muerte de Agustín Randazzo, el argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes en España

La búsqueda de Agustín Randazzo tras el accidente en España

La familia perdió contacto con el hombre inmediatamente después del choque. Su primo, Rafael García Junicol, había contado que se enteró de que Randazzo viajaba en uno de los trenes a través de su hermano.

“Me enteré por el hermano de que él había tomado ese tren. Desde entonces no sabemos nada de él”, había relatado a La Nación mientras intentaban obtener información sobre su paradero.

Ante la falta de noticias, el hermano de Randazzo viajó a Madrid para presentar una denuncia formal ante la Policía. También aportó muestras de ADN para colaborar con el proceso de identificación de las víctimas y se trasladó a Toledo para recorrer los hospitales a los que habían sido derivados los sobrevivientes.

“Estaba viajando el coche ocho del AVE en dirección a Toledo. Desde el accidente que no tenemos contacto con él. Estamos esperando novedades y cruzamos los dedos para que aparezca”, había expresado su primo durante la búsqueda.

La pareja de Randazzo, Sergi Horan, también había pedido ayuda a través de las redes sociales. En una publicación, explicó que llevaba varias horas sin poder comunicarse con él y precisó que viajaba de Madrid a Sevilla en el tren accidentado, en el vagón número ocho.

“Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón número ocho. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda”, escribió.

El diseñador Roberto Piazza, amigo cercano de Agustín Randazzo, confirmó este jueves que encontraron el cuerpo del argentino. El diseñador compartió la noticia en Instagram junto a su pareja, donde le dedicaron un mensaje de despedida y recordaron los momentos que compartieron durante varias cenas en Madrid.

“Nos acaban de confirmar que finalmente encontraron el cuerpo de Agustín. Chau loco, hermosos recuerdos de muchas cenas juntos en Madrid. Chau, Agustín querido, descansá en paz...”, escribieron en la publicación.

Otra argentina murió en el choque de trenes en Toledo

La Cancillería argentina había confirmado previamente la muerte de Ana Martina Conte Grand, otra ciudadana argentina que perdió la vida en el accidente ferroviario.

A través de la Embajada argentina en Madrid, el Gobierno mantiene el seguimiento de la situación y el contacto con los familiares de las víctimas. Los consulados también brindan asistencia consular a los afectados y sus allegados, bajo reserva.

El choque ocurrió entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo, y dejó decenas de muertos y heridos. Las autoridades españolas continúan con las tareas de investigación para establecer cómo se produjo el impacto entre las dos formaciones.