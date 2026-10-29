Choque y vuelco: una bebé de seis meses y una adolescente de 12 años terminaron hospitalizadas

La fuerza del impacto provocó que el auto perdiera estabilidad, volcara y quedara apoyado sobre su costado derecho, en plena calzada. La secuencia quedó registrada en video y forma parte de los elementos que permitirán reconstruir las circunstancias del siniestro. Por el momento, se investigan las causas por las que la conductora perdió el control del vehículo.

Según informó el SAME, los equipos de emergencia asistieron a cuatro personas que viajaban en el automóvil accidentado. Entre ellas había dos mujeres adultas, una bebé de seis meses y una adolescente de 12 años.

Una de las mujeres, madre de la bebé, fue trasladada al Hospital Piñero con politraumatismos. Las dos menores también fueron derivadas a un centro de salud para recibir atención médica, mientras que la segunda adulta fue evaluada en el lugar y no requirió internación.

En el operativo intervinieron efectivos de la Policía de la Ciudad y Bomberos de la Ciudad. Los rescatistas debieron trabajar sobre el vehículo volcado para liberar a una de las ocupantes que había quedado atrapada dentro del habitáculo.

Otro choque en Flores: manejaba alcoholizada, volcó y dejó cinco heridos

En otro accidente de tránsito ocurrido en la zona, una conductora alcoholizada protagonizó un choque múltiple que dejó cinco personas heridas en la intersección de la avenida Juan Bautista Alberdi y Curapaligüe, en el límite entre los barrios porteños de Caballito y Flores.

El episodio involucró a tres automóviles y terminó con uno de ellos volcado. La mujer que habría provocado el siniestro quedó detenida después de que el control de alcoholemia arrojara 1,79 gramos de alcohol por litro de sangre, según confirmaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:20 de la madrugada, cuando el vehículo que conducía la acusada chocó contra otros dos autos. Uno de ellos era un coche de aplicación del que acababan de descender tres pasajeros, quienes fueron atropellados durante la secuencia.

Ante la gravedad del accidente, el SAME desplegó cinco ambulancias y una unidad de triage para atender a los involucrados y organizar los traslados a distintos hospitales porteños. La conductora del automóvil volcado, una mujer de 36 años, fue derivada al Hospital General de Agudos Grierson.

Por su parte, los tres pasajeros que habían descendido del vehículo de aplicación, dos mujeres de 36 y 24 años y un hombre de 25, fueron trasladados al Hospital General de Agudos Piñero con politraumatismos. Al mismo centro de salud fue derivada la conductora del segundo automóvil involucrado, también de 36 años.

En tanto, el chofer del coche de aplicación, un hombre de 57 años, recibió asistencia médica en el lugar del choque, aunque rechazó ser trasladado a un hospital. A partir de las 3:30, el procedimiento quedó bajo la responsabilidad de las áreas de pericias científicas de la Policía de la Ciudad, con intervención de las comisarías comunales 6 y 7, encargadas de avanzar con las actuaciones correspondientes.