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Icardi redobla la apuesta contra Wanda Nara con una nueva denuncia y da un paso decisivo con la China Suárez

En medio de la creciente tensión con Wanda Nara, Mauro Icardi avanza con otros movimientos que podrían cambiar el rumbo de su vida personal.

29 oct 2026, 18:29
mauro icardi china suarez wanda nara
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La disputa entre Mauro Icardi y Wanda Nara vuelve a quedar en el centro de la escena, esta vez con un tema especialmente sensible: la exposición de sus hijas en las redes sociales. A pocos días del cumpleaños de Isabella, el conflicto entre la expareja sumaría un nuevo capítulo judicial que podría profundizar aún más las diferencias entre ambos.

Según contó Guido Záffora en DDM (América TV), el futbolista estaría evaluando denunciar a la conductora por un presunto incumplimiento de la medida judicial que les prohíbe mostrar los rostros de las menores en plataformas digitales.

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"Wanda está mostrando de manera compulsiva a sus hijas en las redes y tiene un prohibición", sostuvo el panelista al analizar la situación. De acuerdo con su relato, Icardi estaría siguiendo de cerca los movimientos de Nara y prestando especial atención al contenido que comparte públicamente.

La tensión no sería nueva. En medio de los cruces que mantienen desde hace tiempo, el futbolista consideraría que su expareja vuelve a desafiar los límites establecidos en el ámbito judicial. "Mauro Icardi está muy atento a los movimientos de Wanda porque siente que se está burlando, como tantas otras veces hemos visto con el tema multas y demandas. Entonces, quiere ir por todo por el tema de sus hijas", sostuvo Záffora.

Qué decisión tomó Icardi mientras crece el conflicto con Wanda Nara

Mientras crece la tensión con Wanda Nara, también surgieron novedades sobre los planes personales y familiares del delantero. En DDM (América TV), Guido Záffora también reveló una decisión que podría modificar el escenario de los próximos meses: "Icardi se queda a vivir en la Argentina".

La posibilidad de que el futbolista se radique en el país se conoce en un contexto de cambios en la organización familiar de la China Suárez. Según trascendió, sus hijos fueron inscriptos en colegios locales y la actriz habría avanzado en acuerdos con Benjamín Vicuña para coordinar los viajes de los menores al exterior.

En ese marco, una eventual residencia permanente de Icardi en la Argentina podría facilitar la organización de su vida cotidiana junto a la actriz y reforzar los proyectos que ambos tendrían a futuro.

Pero los planes de la pareja no terminarían allí. Según la información que circuló, Icardi y la China estarían realizando averiguaciones legales con la intención de avanzar con su casamiento a principios de 2027, una vez que finalice el proceso de divorcio del futbolista con Wanda.

     

 

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