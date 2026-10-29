Icardi redobla la apuesta contra Wanda Nara con una nueva denuncia y da un paso decisivo con la China Suárez

Qué decisión tomó Icardi mientras crece el conflicto con Wanda Nara

Mientras crece la tensión con Wanda Nara, también surgieron novedades sobre los planes personales y familiares del delantero. En DDM (América TV), Guido Záffora también reveló una decisión que podría modificar el escenario de los próximos meses: "Icardi se queda a vivir en la Argentina".

La posibilidad de que el futbolista se radique en el país se conoce en un contexto de cambios en la organización familiar de la China Suárez. Según trascendió, sus hijos fueron inscriptos en colegios locales y la actriz habría avanzado en acuerdos con Benjamín Vicuña para coordinar los viajes de los menores al exterior.

En ese marco, una eventual residencia permanente de Icardi en la Argentina podría facilitar la organización de su vida cotidiana junto a la actriz y reforzar los proyectos que ambos tendrían a futuro.

Pero los planes de la pareja no terminarían allí. Según la información que circuló, Icardi y la China estarían realizando averiguaciones legales con la intención de avanzar con su casamiento a principios de 2027, una vez que finalice el proceso de divorcio del futbolista con Wanda.