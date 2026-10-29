Crimen de Nancy Godoy: el aberrante mensaje que habría enviado uno de los femicidas a sus cómplices y que impactó a Dominique Metzger

“Para eso hay que esperar a que se incorpore al legajo y ahí lo informamos públicamente, pero ustedes siempre tienen información de calidad, así que saquen sus conclusiones”, le respondió.

Y continuó: “Así que hay evidencia suficiente, por eso yo dije recién que si la semana pasada estábamos seguros de la acusación que estábamos haciendo, dentro del marco del Código Procesal de Corrientes, que a veces es difícil de comprender, lo hicimos en fecha y roles aún no determinados, creo que ahora, con la aparición del cuerpo, estamos más seguros, y sobre todo con el resultado de las pericias telefónicas ”.

“Así que, en cualquier momento, pueden mutar las calificaciones de los acusados. Creo que hay una persona que tiene una calificación menor que vamos a tratar, desde la querella, vincularla con el femicidio. Estamos hablando de prisión perpetua, de la muerte de una mujer, el contexto de género y el abuso sexual, que creo que lo vamos a poder probar también ”, agregó Briend.

“A todas luces, el lugar donde se encontraba este seudo establecimiento escolar, alejado del casco de la estancia, de difícil acceso y en las condiciones que se encontraban denotan una absoluta dejadez y entiendo yo que es momento que eso se pueda aclarar aprovechando esta desgracia. No era una escuela, claramente era una tapera ”, concluyó.

Cómo es el lugar donde encontraron a Nancy Godoy

Después de varias semanas de intensa búsqueda, este miércoles fue hallado el cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural que permanecía desaparecida desde el 7 de octubre en Corrientes. El descubrimiento tuvo lugar durante un operativo policial en El Malezal, un paraje perteneciente a la localidad de Esquina, a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N°626, donde la mujer trabajaba como suplente.

El hallazgo fue realizado por dos agentes de la Policía de Corrientes que patrullaban la zona a caballo. Debido a las dificultades para desplazarse por el campo y a la ausencia de señal telefónica, los efectivos tuvieron que dirigirse hacia otro sector para poder comunicarse con sus superiores y dar aviso de lo sucedido.

A partir de la localización del cuerpo, la Justicia deberá avanzar con una serie de estudios fundamentales para esclarecer las circunstancias de la muerte. Entre los principales interrogantes se encuentran la causa del fallecimiento, el tiempo que la víctima permaneció en ese sitio y la posibilidad de que haya sido trasladada hasta allí después del crimen.

Las particularidades geográficas de El Malezal representan un importante obstáculo para el trabajo de los investigadores, ya que se trata de una región de difícil acceso, donde el ingreso de vehículos resulta complicado. Frente a este escenario, el Ministerio Público Fiscal contempla la utilización de un helicóptero para facilitar el desplazamiento hasta el lugar y las tareas correspondientes al traslado del cuerpo.

Por su parte, la fiscal a cargo de la investigación analiza distintas opciones para hacerse presente en el lugar del hallazgo y supervisar las medidas judiciales necesarias. El objetivo es asegurar que los procedimientos se desarrollen correctamente y preservar los elementos que puedan resultar determinantes para reconstruir lo ocurrido.