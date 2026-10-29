Santi Maratea expuso los explosivos pormenores de su pelea con la China Ansa en PH: "Se re picó mal"

Qué dijo Santi Maratea sobre su fuerte enfrentamiento con la China Ansa

A la salida de la grabación, Santi Maratea habló en exclusiva con DDM (América TV) y no esquivó ninguna pregunta sobre el escándalo que protagonizó con la China Ansa. Lejos de minimizar lo ocurrido, reconoció que la discusión fue intensa, aunque aclaró que no quedaron problemas personales entre ellos.

"Se re picó mal. Está el formato del careo, donde te enfrentan con alguien, yo no llegué a preguntar, preguntó la China. Quedó todo bien, la China divina", comenzó relatando el influencer.

Luego, explicó que el conflicto surgió cuando sintió que las preguntas de la periodista apuntaban a cuestionar su participación en la colecta de Independiente. "Me hizo una pregunta, la respondí, me hizo otra... y digo: 'Me estás queriendo llevar a un lado'. Yo le pregunté: '¿Desde dónde te informás como periodista, si leyendo medios o haciendo investigaciones?'. Ahí me dijo: 'Me estás acusando', y le dije: 'No, te pregunto'. Ella no me acusó, pero habló de algo de lo que se me acusa", detalló.

En ese sentido, Maratea reveló cuál fue la pregunta que desencadenó el enfrentamiento y explicó por qué decidió cuestionar a la conductora.

"La pregunta fue: 'Si vos fueses alguien que pone plata para una colecta, ¿qué te recriminarías, qué te reclamarías?'. Me dice: 'No tiene por qué ser negativo', y le digo: 'Pero, China, arrancaste con recriminar'. Y ahí me nombró la colecta de Independiente y le pregunté: '¿Qué sabés vos de la colecta? ¿Investigaste o leíste titulares?'", recordó.

La conversación fue tomando temperatura hasta que el propio conductor del ciclo tuvo que intervenir. "Esto escaló, en algún momento dijo Andy: 'Cortamos, cortamos'", confirmó sobre la decisión de frenar momentáneamente la grabación.

Por último, Maratea reconoció que estaba muy enojado y se refirió al llanto de la China, dejando en claro que ambos reaccionaron de manera diferente ante la tensión del momento.

"Re enojado mal estaba. Ella canalizó con el llanto y yo con el enojo. En un momento dije: 'Me quiero ir a correr, si me dejan me voy'. Hablé en el tono en el que está permitido hablarle a una persona adulta", concluyó.

De esta manera, Maratea confirmó la fuerte discusión que mantuvo con la China, aunque aseguró que el vínculo entre ambos terminó en buenos términos. Ahora, resta conocer si el tenso intercambio formará parte de la emisión de PH: Podemos Hablar o si la producción decidirá dejarlo fuera del programa.