Revelan que el diputado acusado de tener material de abuso sexual infantil estuvo en Iguazú

Un mensaje clave antes de la fuga

El audio al que tuvo acceso Infobae revela la conversación entre Germán Kiczka y un interlocutor identificado como "Rami". En este mensaje, el diputado del partido Activar, y colaborador cercano de Pedro Puerta (hijo del exgobernador y expresidente Ramón Puerta), solicita con urgencia una habitación en un hotel económico en el centro de Iguazú. Sus palabras denotan prisa y preocupación, posiblemente porque sabía lo que estaba por suceder.

En el mensaje, Kiczka dice lo siguiente:

"Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría unos pares de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida".

Este mensaje, según las fuentes judiciales, fue enviado días antes de que se concretara su desafuero. Kiczka parecía estar organizando su retiro hacia Iguazú, una ciudad clave por su cercanía a las fronteras con Paraguay y Brasil, dos países que pueden ser accesibles por pasos clandestinos, lo que haría muy difícil seguirle la pista.

german kiczka.jpg Germán Kiczka, el diputado libertario buscado por la Justicia (Foto: archivo).

El trasfondo del caso: ¿una fuga planificada?

El martes por la noche, el juez penal 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, emitió una orden de arresto contra Sebastián Kiczka, el hermano del diputado. Para arrestar a Germán, sin embargo, se requería su desafuero, un proceso que la legislatura provincial aprobó finalmente el jueves por la tarde. Sin embargo, para ese momento, ya era tarde. Las autoridades fueron a buscar a Germán a su domicilio en Apóstoles, pero no lo encontraron. Las sospechas de que ya había huido se hicieron más fuertes.

Aunque no existen registros en Migraciones que indiquen la salida oficial del país de Germán ni de Sebastián, las autoridades creen que los hermanos podrían haber cruzado ilegalmente hacia Paraguay o Brasil. "Las fronteras son muy permeables en la provincia", señaló una fuente judicial, lo que implica que las rutas clandestinas podrían haber sido aprovechadas para evitar los controles migratorios.

La justicia argentina emitió alertas tanto a nivel local como internacional para tratar de localizar a los hermanos.