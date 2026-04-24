¿Qué le pasó a María Laura Lafuente? La última pista con vida y el lugar de su mortal final

En paralelo, los investigadores reconstruyeron los últimos movimientos de Lafuente. Fue vista caminando durante la madrugada, pero no se pudo determinar qué ocurrió después de ese momento, en parte por las limitaciones de las cámaras de seguridad en zonas cercanas al río.

Otro elemento relevante fue el hallazgo de una nota que contenía una despedida, en la que hacía referencia a sus abuelos y su vínculo con la isla, lo que reforzó la hipótesis de que podría haberse dirigido hacia ese sector.

Un operativo complejo en el río y sin resultados durante días

María Laura Lafuente 2 María Laura Lafuente, de 33 años, fue encontrada muerta luego de haber permanecido desaparecida durante tres días.

Durante cuatro jornadas, participaron del rastrillaje Prefectura Naval Argentina, buzos tácticos, Policía de Investigaciones y drones, que recorrieron tanto la costa como sectores de difícil acceso del río.

El miércoles, en un área cercana a donde finalmente apareció el cuerpo, los investigadores habían encontrado colillas de cigarrillos, una botella de vino, blísteres de pastillas y otros elementos, todos secuestrados para peritajes.

A pesar de los esfuerzos, los resultados no llegaban y la incertidumbre crecía entre familiares y vecinos.

El hallazgo: los pescadores la encontraron en minutos

El desenlace se produjo este jueves por la tarde, cuando se habilitó la participación de pescadores locales en la búsqueda. En apenas 15 minutos, lograron encontrar el cuerpo en el río. Uno de ellos, Lino Lemaire, aseguró que desde el inicio tenía una sospecha sobre el lugar donde podía estar.

“Desde el primer día la queríamos buscar. Para mí era casi una certeza que podía aparecer ahí”, afirmó al medio Aire de Santa Fe.

El cuerpo fue hallado en la misma zona donde previamente se habían encontrado pertenencias, lo que terminó de confirmar la línea de investigación que seguían las autoridades.

La investigación sigue bajo la figura de “muerte dudosa”

Tras el hallazgo, el médico policial constató el fallecimiento, mientras que la causa quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, que la investiga como “muerte dudosa”.

Por el momento, no se confirmó la causa de la muerte, y será clave el resultado de la autopsia ya ordenada para determinar qué ocurrió.

Las autoridades mantienen hermetismo, mientras continúan los peritajes sobre los objetos encontrados y el análisis de las circunstancias en las que se produjo la muerte.