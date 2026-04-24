Flor Regidor contó qué pasó con Rodrigo De Paul y sacó a la luz un dato íntimo de Tini Stoessel

Frente a ese panorama, en el programa no tardaron en interpelarla para saber si hablaba desde un conocimiento concreto o si se trataba de una simple opinión. “Ah, pero te consta” y “Tenés data”, le remarcaron en vivo, marcando el impacto de sus palabras. Lejos de retroceder, Flor Regidor se mantuvo firme y respondió de manera categórica: "Me consta".

Como era previsible, sus dichos no tardaron en multiplicarse en redes sociales, donde rápidamente se volvieron virales. La repercusión fue inmediata y volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, alimentando una vez más las versiones y especulaciones alrededor de la pareja.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Qué otra ex Gran Hermano acusó a Rodrigo de Paul de serle infiel a Tini Stoessel

Un comentario lanzado casi sin intención terminó generando un fuerte sacudón en redes sociales. Catalina Gorostidi pasó a ser el centro de todas las miradas luego de disparar contra Rodrigo De Paul en su paso por el ciclo All Access (DGO Stream), donde insinuó una situación que rápidamente empezó a circular con fuerza en internet.

Todo se dio en medio de la charla cuando la ex Gran Hermano soltó, sin ningún tipo de filtro: “De Paul... Que deje de mandar mensajitos...”. La frase no solo sorprendió a quienes estaban en el estudio, sino que también despertó la curiosidad inmediata del conductor Tucu López, que no dudó en pedirle precisiones sobre lo que acababa de decir.

Lejos de bajar el tono, Gorostidi decidió ir más allá y sostuvo: “Todos en el mundo del espectáculo lo sabe que la gente de la Selección manda mensajes por Instagram a las demás”. Pero no se quedó ahí, porque luego sumó una frase aún más explosiva: “No me jodan porque sé todo y lo sé de buena fuente. A vos también te lo digo, Messi”.

Frente a la repercusión que podían generar sus palabras, hizo una aclaración: “A mí no me mandó, eh”. Sin embargo, el clima se tensó aún más cuando involucró directamente a Tini Stoessel, actual pareja del futbolista: “Tini, vos lo defenestraste a Yatra porque te metió los cuernos y De Paul anda mandando mensajitos a otras personas”.

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Convencida de su versión, insistió: “Lo digo porque lo sé de primera fuente, le escribe a una amiga mía. Así que, De Paul, ojo. Hay captura de todo”.

En ese contexto, Julieta Argenta optó por despegarse y dejó en claro que no contaba con datos para sostener esa acusación. Aun así, Catalina no retrocedió y remarcó: “Dejemos de cuidar a la gente, basta de infidelidad. Te amo, Tini, te amo”.

Visiblemente incómodo, Tucu López intentó poner paños fríos y reformuló la situación en potencial: “Le mandó mensajes a una ex GH. Voy a decirlo en potencial para que no me manden ninguna carta documento. De Paul le habría mandado a una ex GH mensajes por Instagram y esa ex GH le clavó el visto”.

En medio del intercambio, Agus Rey aportó con tono irónico: “También hablaste de Messi”. Sin dudar, la ex participante respondió: “Se sabe todo chicos, se sabe todo”, antes de que el programa siguiera con otros temas.

Como era previsible, el fragmento no tardó en viralizarse. Las redes sociales se llenaron de comentarios cruzados: algunos usuarios se mostraron impactados por lo dicho, mientras que muchos otros pusieron en duda la veracidad de las declaraciones de Gorostidi, abriendo así un nuevo foco de polémica entre el mundo del espectáculo y el fútbol.