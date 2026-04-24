Se supo cuánto paga Ricky Diotto de cuota alimentaria por su hija con María Fernanda Callejón

Y siguió: "Para que no se sienta mal, voy a dejar de opinar y voy a informar y fui al Juzgado señora María Fernanda Callejón y alguien me pasó información real y concreta de lo que hoy sucede, por ejemplo, con la parte económica. Tengo precisiones, vamos a los números que están presentados en el Juzgado".

Fava fue detallando los montos que Diotto cumple por la cuota alimentaria de su hija: "El señor Ricardo Diotto está con cuota al día en régimen de alimentos y presenta una cuota mensual de colegio valuada en 1 millón 300 mil pesos que abona rigurosamente todos los meses. La obra social el mismo camino, paga 300 mil pesos mensuales. Además, los días que la menor está con él que son tres días a la semana y fin de semana por medio, él asume todos los costos".

"La cuota alimentaria provisoria que fijó el Juzgado es de 45 mil pesos pero la cuota de alimentos es el todo: la educación, la salud y los extras, no es solo lo que vos das en efectivo", explicó.

Y cerró: "Nos horrorizamos por los 45 mil pero falta lo otro: el millon 300 del colegio, los extras, los 300 mil de la obra social, y él paga. Esto está documentado en el Juzgado".

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María Fernanda Callejón furiosa por una información que circuló durante el juicio a Ricky Diotto

María Fernanda Callejón hizo un fuerte descargo al aire en La mañana con Moria (El Trece) y pidió respeto a los medios en el tratamiento del juicio que se desarrolla por su denuncia a su ex Ricky Diotto y desmintió haber pedido su detención.

"Yo soy una mujer y una mamá que ha esperado cuatro años este juicio para poder decir la verdad. Me parece un poco fuerte decir que yo he pedido la detención”, expresó la actriz.

“A mí me hubiese encantado que el tema mío de violencia lo hubiesen tratado con la seriedad, con la empatía y con el abrazo de un montón de colegas y de un montón de mujeres que fueron escuchadas a través de todo este tiempo. Conmigo hay una cosa intencional", continuó la panelista con evidente malestar.

Y cerró su descargo con palabras que reflejan el dolor de atravesar esta situación: “¿A ustedes les parece que para una mujer es lindo hablar de esto? ¿Que es lindo denunciar? No hay excusas posibles, lo digo como víctima: yo estoy padeciendo violencia económica, psicológica y llegó a las lesiones”.