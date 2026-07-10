Revelaron los escalofriantes detalles de la autopsia a Mercedes Errapán

El funcionario también señaló que, por el momento, el resto de las conclusiones de la autopsia permanecerán bajo reserva. La decisión responde a un criterio habitual en este tipo de investigaciones: primero se informará el contenido completo del estudio a los familiares directos de la víctima antes de que trasciendan públicamente todos los detalles.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa analizando cada uno de los elementos incorporados al expediente con el objetivo de establecer con la mayor precisión posible cómo se desarrolló el episodio, cuál fue la secuencia del ataque y si existió una planificación previa por parte del acusado.

En paralelo al trabajo de los peritos, los investigadores avanzan sobre otra pieza considerada fundamental: las imágenes obtenidas por distintas cámaras de seguridad. De acuerdo con las actuaciones judiciales, esos registros ubicarían a Sebastián Daniel Bonafé ingresando al domicilio donde vivía Mercedes durante la madrugada del día del crimen.

Las grabaciones también mostrarían al sospechoso abandonando la vivienda poco antes de las ocho de la mañana, horario que, según la reconstrucción preliminar, coincide con el momento en que habría ocurrido el asesinato.

Para los investigadores, ese material audiovisual constituye una de las pruebas más relevantes del expediente, ya que permitiría establecer no solo la presencia del acusado en la escena del crimen, sino también acotar la franja horaria en la que Mercedes fue atacada.

La investigación dio un giro pocas horas después del homicidio, cuando las fuerzas de seguridad localizaron a Bonafé en un cañaveral ubicado en Pergamino. El hombre no estaba solo: junto a él se encontraba la hija de siete años de Mercedes, cuya desaparición había generado una intensa búsqueda y una profunda preocupación entre los familiares.

Según reconstruyeron los investigadores, el operativo se volvió extremadamente delicado cuando el sospechoso, al advertir el cerco policial, tomó a la niña como rehén y le apoyó un cuchillo sobre el cuello, amenazando con lastimarla.

La dramática situación obligó a desplegar una negociación que se extendió durante varios minutos. Finalmente, los efectivos lograron convencer al hombre de que depusiera su actitud y se entregara sin provocar daños a la menor.

La niña fue rescatada sana y salva, mientras que Bonafé quedó inmediatamente detenido y a disposición de la Justicia.

Tras su arresto, la Fiscalía avanzó con una imputación por femicidio y sustracción de una menor, aunque la situación procesal del acusado podría agravarse significativamente en las próximas horas.

Los investigadores analizan incorporar el agravante de ensañamiento, una figura que podría aplicarse si se demuestra que la víctima sufrió un padecimiento especialmente cruel durante el ataque o que existió una violencia desmedida.

Además, la fiscal Sánchez estudia sumar otras acusaciones relacionadas con los hechos ocurridos durante la captura del sospechoso. Entre ellas aparecen tentativa de homicidio contra la niña, por haber utilizado el cuchillo para amenazarla durante el procedimiento policial, y resistencia a la autoridad, debido a la oposición presentada durante el operativo de detención.

La audiencia indagatoria será uno de los momentos clave de la causa. Allí, Bonafé tendrá la posibilidad de brindar su versión de los hechos o, como establece la legislación vigente, optar por abstenerse de declarar.

En paralelo con la recolección de pruebas materiales, la Justicia también comenzó a revisar los antecedentes judiciales del imputado, los cuales reflejan denuncias previas por distintos episodios de violencia.

Según confirmó Martín Laius, uno de esos antecedentes corresponde al año 2024, cuando una compañera de trabajo denunció haber sido víctima de agresiones físicas y verbales.

De acuerdo con aquella presentación, la mujer aseguró que Bonafé la insultó y posteriormente la empujó durante un conflicto laboral. La denuncia derivó en una causa por lesiones leves, que ahora fue incorporada al expediente para evaluar el historial de conducta del acusado.

Pero ese no es el único antecedente que analiza la Fiscalía.

La documentación judicial también registra una denuncia presentada en 2022, en la que una cuñada del ahora detenido afirmó haber sufrido amenazas y episodios de violencia familiar.

Ese expediente, al igual que el resto de los antecedentes, será evaluado por los investigadores para determinar si existía un patrón previo de comportamiento violento que permita comprender mejor el contexto en el que ocurrió el femicidio.

La revisión histórica incluso retrocede hasta 2021, cuando otro integrante del grupo familiar denunció un episodio de agresión.

Según consta en aquella presentación, Bonafé se habría presentado en el domicilio del denunciante y protagonizado un incidente que terminó con una acusación formal por hechos violentos.

Aunque cada uno de esos expedientes corresponde a situaciones diferentes, los fiscales consideran que la reiteración de denuncias podría aportar información relevante sobre el perfil del acusado, especialmente al momento de analizar eventuales agravantes o riesgos procesales.

Uno de los aspectos que más interés despierta entre los investigadores es una denuncia previa realizada por la propia Mercedes Errapán.

Antes de ser asesinada, la mujer había acudido a la Justicia para denunciar un presunto episodio de grooming vinculado con su hija de siete años.

Si bien ese expediente responde a un hecho distinto del femicidio, los investigadores consideran que podría transformarse en una pieza importante para comprender el contexto previo al crimen.

La hipótesis que analiza la Fiscalía es que esa denuncia podría ayudar a reconstruir el posible móvil, la relación existente entre las partes y la eventual planificación del ataque.

Por ese motivo, la documentación fue incorporada formalmente al expediente y será evaluada junto con el resto de las pruebas reunidas durante la investigación.

Mientras los peritos continúan realizando distintas medidas de prueba, la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas investigativas para reconstruir minuto a minuto lo ocurrido antes, durante y después del crimen.

Los especialistas trabajan sobre registros telefónicos, pericias informáticas, declaraciones testimoniales y análisis de cámaras de seguridad con el propósito de determinar cada movimiento realizado por el acusado antes del homicidio y durante su posterior fuga.

La causa continúa en plena etapa de instrucción y todavía restan numerosas diligencias por realizar. Sin embargo, el resultado preliminar de la autopsia marcó un punto de inflexión, ya que permitió establecer con respaldo científico cómo murió Mercedes Errapán y descartó definitivamente la posibilidad de que hubiera sido atacada con un arma de fuego.

Ese dato modifica parte de la reconstrucción inicial del caso y orienta las pericias hacia una mecánica del crimen basada en una agresión directa, extremadamente violenta y ejecutada mediante un arma blanca junto con un fuerte golpe en la cabeza.

Con las pruebas acumuladas hasta el momento, la Fiscalía buscará determinar si existió premeditación, cuál fue el móvil del ataque y si corresponde avanzar con nuevas figuras penales que agraven la situación del detenido.

Mientras tanto, la familia de Mercedes espera el avance de la causa y el resultado de las próximas medidas judiciales, con la expectativa de que la investigación permita esclarecer por completo uno de los casos que más conmoción generó en Junín durante los últimos días.